Festival International de Bizerte 2025 : une 42e édition riche en musique et théâtre du 15 juillet au 19 août

Le Festival international de Bizerte revient pour sa 42e édition, du 15 juillet au 19 août 2025, avec une programmation éclectique et vibrante qui promet d’animer l’été dans la ville portuaire.

Pas moins de 19 spectacles sur 19 soirées sont au programme, mêlant musique tunisienne, créations théâtrales et artistes internationaux.

Une programmation tunisienne variée et des créations originales

Cette année, le festival met particulièrement à l’honneur la scène tunisienne avec 15 soirées locales, dont quatre pièces de théâtre très attendues :

– “Lellahom” avec Rim Zribi et Kaouthar Bardi (19 juillet)

– “Chikha” portée par Faouzi Ben Gamra, Sofiane Dahech et Mondher Ben Ammar (22 juillet)

– “Lila Ajab” de Abdelkader Dridi (29 juillet)

– “Big Bossa” avec Wajiha Jendoubi (13 août)

La soirée d’ouverture, le 15 juillet, sera marquée par “Rehlet Ajyel”, une coproduction inédite entre le festival et la délégation régionale aux affaires culturelles.

Côté musique, les têtes d’affiche tunisiennes illumineront l’amphithéâtre de Bizerte : Zied Gharsa (25 juillet), Amina Fakhet (4 août), Raouf Maher (10 août) et Mortadha Ftiti (12 août).

Sont attendus aussi le grand artiste Lotfi Bouchnak (15 août) et le rappeur Balti (17 août). Sans oublier le spectacle emblématique ‘Ziara’ de Sami Lajmi, qui reviendra pour la quinzième fois le 8 août.

Des artistes venus du Liban, du Sénégal, de Syrie et du Canada

Le festival propose 4 soirées qui seront animées par des artistes internationaux :

– Le chanteur libanais Wael Jassar (27 juillet)

– Le groupe sénégalais Good Vibes and Connexion (28 juillet)

– L’artiste syrien Al Shami (31 juillet)

– La Chorale du patrimoine oriental du Canada (6 août)

Le festival se terminera le 19 août par “Ragouj”, un spectacle mêlant musique et théâtre, porté par Abdelhamid et Hamza Bouchnak, offrant une conclusion artistique et originale à cette édition.

Programme Festival Bizerte 2025



15 juillet : “Rehlet Ajyel” (Tunisie)

17 juillet : “Jungle Book” par Paparouni Circus (Tunisie)

19 juillet : pièce “Lellahom” (Tunisie)

22 juillet : pièce “Chikha” (Tunisie)

25 juillet : Zied Gharsa (Tunisie)

27 juillet : Wael Jassar (Liban)

28 juillet : Good Vibes and Connexion (Sénégal)

29 juillet : “Lila Ajab” (Tunisie)

31 juillet : Al Shami (Syrie)

2 août : “Yalla Benzart Tghani” (Tunisie)

4 août : Amina Fakhet (Tunisie)

6 août : La Chorale du patrimoine oriental du Canada

8 août : “Ziara” (Tunisie)

10 août : Raouf Maher (Tunisie)

12 août : Mortadha Ftiti (Tunisie)

13 août : “Big Bossa” (Tunisie)

15 août : Lotfi Bouchnak (Tunisie)

17 août : Balti (Tunisie)

19 août : “Ragouj” (Tunisie)

Les billets du Festival international de Bizerte 2025 sont disponibles pour la vente en ligne sur la plateforme Teskerti.tn et pour la vente physique au théâtre plein air de la ville.

