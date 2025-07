Le Lab’ess dévoile la 1ère promotion de son programme d’accélération dédiée à l’impact social et environnemental

Avec cette 1ère promotion, le Lab’ess poursuit sa mission de soutien aux entrepreneur.e.s engagé.e.s, offrant des solutions concrètes et viables face aux enjeux environnementaux et sociaux du pays.

Ce sont donc 14 nouveaux entrepreneur.es qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par le Lab’ess.

Un incubateur au service des communautés et des villes plus durables

Dans un contexte où la transition écologique et sociale est un enjeu majeur pour l’avenir de la Tunisie, le Lab’ess est fier d’annoncer la sélection de la 1ère promotion de son programme d’accélération, dédiée aux entrepreneur.e.s proposant des solutions VIABLES et INNOVANTES pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux, en contribuant à une économie plus responsable et inclusive.

Cette nouvelle promotion regroupe 14 projets sélectionnés parmi 110 dossiers reçus. Ces entrepreneur.e.s bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour maximiser l’impact de leurs initiatives en faveur d’une Tunisie plus durable et résiliente, ainsi que d’un financement possible allant jusqu’à 100 000 TND par projet, accordé sous forme de financement combiné entre subvention (1/3) et prêt d’honneur (2/3).

Ce programme d’accélération est soutenu par Orange Corners, une initiative financée par l’Ambassade des Pays-Bas en Tunisie et mise en œuvre par le Lab’ess, avec le soutien de Netherlands Enterprise Agency (RVO). Ce soutien financier est à hauteur de 2 200 000€.

Découvrez la 1ère promotion : 14 nouveaux projets pour toujours plus d’impact

Grow It Yourself révolutionne l’agriculture tunisienne grâce à des fermes hydroponiques connectées, sans terre ni gaspillage. En alliant innovation et durabilité, il rend la culture locale accessible à tous, également au cœur des villes.

Pixii Motors repense la mobilité urbaine avec des scooters électriques intelligents, à batterie chargeable et amovible pilotés par application renforcent la sécurité du conducteur. Sa vision : des villes plus vertes, sans bruit ni émission.

Ecomarc donne une nouvelle vie aux déchets organiques, en particulier le marc de café, en les transformant en champignons comestibles, compost incubé et kits éducatifs de culture durable. Alliant technologie et écologie, Ecomarc est engagé pour un avenir durable.

Elbio rend l’alimentation saine et biologique accessible à tous les tunisiens en proposant dans ses marchés les meilleurs produits bio, locaux et éco-responsables.

Dowit crée des expériences culturelles immersives autour de l’artisanat tunisien, avec ateliers, circuits et événements uniques. Elle reconnecte les publics aux savoir-faire locaux, durables et porteurs d’histoire.

Trozza perpétue un savoir-faire ancestral en produisant une huile d’olive bio d’exception. Pressée à froid dans le respect du terroir, elle offre un produit naturel, sain et authentique.

Bi’nergy propose des solutions qui convertissent les déchets organiques en énergie propre via la méthanisation. Une solution verte qui alimente durablement les industries agroalimentaires et les agriculteurs.

Monsapo propose une technologie brevetée qui valorise automatiquement les huiles de cuisson usagées en détergents écologiques. Elle offre une solution intelligente créant un impact environnemental et économique positif pour les hôtels, hôpitaux, etc.

WaterSec combine IoT et intelligence artificielle pour détecter les fuites d’eau, analyser la consommation en temps réel et générer des recommandations personnalisées. Une technologie innovante qui aide à adopter une gestion plus responsable et efficace de l’eau.

LIGNE 13 / The Denim Dilemma recycle les déchets textiles, notamment le denim, pour imaginer des sacs design tout en formant une nouvelle génération d’artisans. Une démarche créative et sociale face à la pollution textile.

Thagamuta sublime les récoltes locales en produits alimentaires gourmets et responsables. Engagée dans les circuits courts, elle soutient une agriculture éthique et durable.

Smart Farm est une agri-tech tunisienne qui connecte les champs grâce à l’IA et l’IoT. Ses capteurs intelligents aident les agriculteurs à optimiser l’irrigation, réduire la consommation d’eau et booster les rendements.

Le Domaine Tarenti allie événementiel écoresponsable et gastronomie méditerranéenne. Oasis improbable aux portes de Tunis où la nature, la tradition et le respect de l’environnement sont au cœur de chaque célébration.

A PROPOS D’ORANGE CORNER INNOVATION FUND (OCIF)

Le programme Orange Corners Innovation Fund (OCIF) est une initiative du gouvernement des Pays-Bas, mise en place à travers Orange Corners, un programme soutenu par le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Il vise à accompagner les jeunes entrepreneur.es africain.es en phase de croissance en leur offrant des financements sous forme de subventions et un appui stratégique.

A PROPOS DU LAB’ESS

Le Lab’ess est une association, fondée en 2012, qui a pour mission d’accompagner, financer et sensibiliser les acteurs du changement dans la zone MENA (Afrique du Nord Moyen Orient) ayant pour vocation de générer un impact social et environnemental positif pour la société.

Tekiano avec communiqué