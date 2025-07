Activi Sifek avec Shahry, la nouvelle offre postpayée 5G d’Ooredoo, pleine d’avantages exclusifs

Cet été, Ooredoo fait monter la température avec Shahry, sa nouvelle offre postpayée puissante conçue pour les Tunisiens en quête de plus de valeur, de flexibilité et de liberté et un large éventail de Forfait allant de 20DT a 265DT. Activi Sifek avec une expérience mobile qui répond à toutes les attentes.

Avec Shahry 55DT, les abonnés profitent chaque mois de 42 Go d’internet, 240 minutes d’appels et 200 SMS — une combinaison parfaite pour rester connecté.

Les amateurs de divertissement seront ravis de bénéficier de Shahid inclus gratuitement, leur donnant accès à une large sélection de films et séries à tout moment.

Reposant sur le réseau ultra-rapide 5G d’Ooredoo, cette offre garantit performance, rapidité et tranquillité d’esprit. Le hors forfait est plafonné à 55DT, et même après avoir consommé le volume mensuel, la navigation reste possible à un débit réduit de 1 Mbps.

Shahry 55DT permet également d’accéder aux dernières innovations en matière de smartphone. Les clients peuvent bénéficier de jusqu’à 495DT de remise sur un nouveau smartphone 5G, avec la possibilité de payer sur 36 mois sans aucun paiement initial à l’avance, quelle que soit leur banque.

Cet été, Ooredoo donne à ses clients les moyens de vivre chaque instant avec plus de rapidité, plus de maîtrise, et plus de valeur.

Avec Ooredoo, la liberté est entre vos mains. Activi Sifek avec Shahry.

Communiqué