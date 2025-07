Festival Carthage 2025 : affiche et programme complet du 19 juillet au 21 août

Le Festival international de Carthage aura lieu dans sa 59ème édition du 19 juillet au 21 août, lit-on sur sa page Facebook qui a révélé l’affiche de l’événement. On ne connait pas encore qui sera à la tête de ce rendez-vous annuel, en revanche, le programme du festival Carthage 2025, a été révélé toujours sur les réseaux sociaux, en attendant la conférence officielle.

Affiche du festival Carthage 2025

L’affiche officielle du Festival International de Carthage 2025 se distingue par une conception artistique singulière qui rend hommage à l’histoire et à l’identité de Carthage. Réalisée grâce à la calligraphie arabe d’Amor Jomni et à la création graphique d’Atef Maazouz, elle met en scène un message profondément symbolique.

Au cœur de l’affiche, les lettres arabes dessinent le nom « Qart Hadasht – La nouvelle Cité », ancien nom phénicien de Carthage. Ce choix calligraphique invite à redécouvrir la ville sous un angle poétique et intemporel. Carthage y est présentée comme la matrice et l’origine, mais aussi comme un espace de révolution et de progrès, de rencontre et d’ouverture.

L’affiche évoque également Carthage comme « la mère nourricière » d’une mer infiniment bleue qu’elle éclaire de traits lumineux, symbolisant une civilisation venue de loin. Entre le bleu de la Méditerranée et l’arc de triomphe, se dévoilent les secrets d’une cité fière de ses légendes et de ses triomphes passés.

Le regard de Carthage, tel que représenté sur cette affiche, traverse le temps et relie passé et présent, gardant intact son nom, son âme et son essence. Fidèle à son héritage, Carthage continue ainsi de réinventer son histoire pour façonner un avenir riche et prometteur, à l’image du festival qui porte son nom.

Programme du festival Carthage 2025

En tout 21 soirées animeront l’amphithéâtre romain de Carthage cet été. L’inauguration du festival se fera avec le musicologue et chef d’orchestre tunisien Mohamed Garfi, samedi 19 juillet 2025. La clôture se fera avec la chanteuse Emirati Ahlam jeudi 21 août.

De grands noms internationaux signent leurs présence à l’instar du musicien trompettiste franco-libanais Ibrahim Maâlouf (26 juillet) qui présentera un spectacle intitulé Ibrahim Maâlouf and the Trumpets of Michel-Ange.

La chanteuse française Hélène Ségara assurera un concert le 31 juillet et sa compatriote Chantale Goya présentera un spectacle pour les enfants intitulé “Sur la route enchantée” le 03 août. Une nuit reggae sera assurée par Ky-Mani Marley, fils de Bob Marley le 17 août.

Des chanteurs palestiniens de renommé seront présents comme Mohammed Assaf qui propose un concert intitulé “Pour Ghaza (27 juillet) et le palestino-algérien qui fait le buzz sur les réseaux Saint-Levant (05 aout).

Les libanais sont représentés par des chanteurs populaires à l’instar de Adam (18 août) , Najwa Karam (09 août) et Nancy Ajram (02 août). Le syrien Nassif Zeytoun animera un concert le 30 juillet et l’Egyptienne May Farouk propose un concert hommage à Om Kalthoum le 16 août.

Du côte Tunisien, en plus des concerts des chanteuses Latifa (25 juilet) et Soufia Sadok (13 août), des spectacles sont attendues comme Tapis Rouge 2 de Riadh Fehri (20 juillet) Binomi de Aziz Jebali ( 21 Juillet), une soirée tunisien le 28 juillet, La Nuit des chefs le 01 août, Imagine de Karim Thlibi (08 août) et Folklore le 11 août.

Dates clés du Festival International de Carthage 2025

✅ Samedi 19 juillet 2025

• Inauguration avec Mohamed Garfi

✅ Dimanche 20 juillet 2025

• Tapis Rouge 2 de Riadh Fehri

✅ Lundi 21 juillet 2025

• Binomi d’Aziz Jebali

✅ Vendredi 25 juillet 2025

• Concert de Latifa

✅ Samedi 26 juillet 2025

• Ibrahim Maâlouf – Ibrahim Maâlouf and the Trumpets of Michel-Ange

✅ Dimanche 27 juillet 2025

• Mohammed Assaf – Pour Ghaza

✅ Lundi 28 juillet 2025

• Soirée tunisienne

✅ Mercredi 30 juillet 2025

• Nassif Zeytoun

✅ Jeudi 31 juillet 2025

• Hélène Ségara

✅ Vendredi 1er août 2025

• La Nuit des Chefs

✅ Samedi 2 août 2025

• Nancy Ajram

✅ Dimanche 3 août 2025

• Chantal Goya – Sur la route enchantée

✅ Mardi 5 août 2025

• Saint-Levant

✅ Vendredi 8 août 2025

• Imagine de Karim Thlibi

✅ Samedi 9 août 2025

• Najwa Karam

✅ Lundi 11 août 2025

• Folklore

✅ Mercredi 13 août 2025

• Sofia Sadek

✅ Samedi 16 août 2025

• May Farouk – Hommage à Om Kalthoum

✅ Dimanche 17 août 2025

• Ky-Mani Marley

✅ Lundi 18 août 2025

• Adam

✅ Jeudi 21 août 2025

• Clôture avec Ahlam

Les billets du festival Carthage seront en vente en ligne sur le site du festival, à l’amphithéâtre romain de Carthage et à la cité de la culture de Tunis.

Sara Tanit