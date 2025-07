L’été du livre tunisien ou Massif El Kiteb de retour pour une 32ème édition

L’été du livre tunisien ou le festival national Massif El Kiteb est de retour pour une 32ème édition du 15 juillet au 15 août 2025, dans plusieurs espaces publics répartis dans les différentes régions de la République.

Ce rendez-vous estival se tiendra à l’initiative du Département de la lecture publique de la Direction générale du livre à travers le réseau des bibliothèques publiques permanentes et mobiles, indique un communiqué publié ce mardi sur la page facebook du ministère des Affaires Culturelles.

La programmation prévoit des ateliers d’écriture créative, des compétitions de lecture orale et des espaces de lecture gratuits. Des activités d’animation, éducatives et pédagogiques, sont également au menu.

Le festival vise à renforcer la créativité et l’innovation chez les enfants en les sensibilisant à différentes questions dont les risques de la cyber-violence à l’égard des enfants et la nécessite de préserver l’environnement.

Bénéficiant du soutien de nombreuses structures régionales et locales de la société civile et des institutions publiques, ce festival national s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’incitation à la lecture à travers la mise en œuvre de programmes d’animation pour les enfants et les familles.

Il vise à étendre les services offerts par les bibliothèques publiques de Tunisie au-delà des espaces fermés en les introduisant dans les espaces publics, notamment ceux assez fréquentés pendant la saison estivale tels que les plages et les parcs d’attraction.

Les participants distingués participants aux divers ateliers prévus dans le cadre de Massif Alkiteb seront quotidiennement à l’honneur.

Tekiano avec TAP