Météo en Tunisie : vent fort près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur la plupart des régions mercredi 09 juillet 2025, avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies éparses, l’après-midi, sur les régions ouest du centre et du sud.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort à localement fort prés des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, et faible à modéré dans le reste des régions.

Températures en baisse avec des maximales comprises entre 29 et 34 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs, entre 35 et 41 degrés dans le reste des régions et atteignant 43 degrés dans le sud ouest avec vent de sirocco.

La mer est agitée à localement très agitée selon l’institut national de météorologie.