Nouveau film Superman de James Gunn au cinéma en Tunisie : retour aux sources du super-héros

Le nouveau film Superman de James Gunn est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 09 juillet 2025. Le réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad donne une version plus épurée et fidèle à l’univers DC Comics du super-héros qui a débarqué de la planète Krypton.

La cape rouge du super-héros Superman version 2025, est endossée par l’acteur David Corenswet. Il est entouré de Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane et Nicholas Hoult dans celui de son ennemie juré Lex Luthor.

Le réalisateur et co-PDG de DC Studios James Gunn s’inspire des premiers comics et du film culte de Richard Donner (1978), en recentrant le récit sur les valeurs fondatrices de Superman : l’espoir, la bonté, la justice et l’altruisme.

Le retour de Superman sur grand écran en 2025 marque un tournant décisif pour l’univers DC. Ce nouvel opus, très attendu, propose une vision inédite du super-héros, rompant avec les versions précédentes tout en s’inspirant des comics cultes.

Ce Superman ne revient pas sur les origines du héros, comme dans les films précédents portant sur ce personnage mythique. Le récit plonge directement le spectateur dans l’action : Clark Kent/Superman est déjà un justicier reconnu, et Lois Lane connaît son identité secrète.

Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur, tente de profiter de la vulnérabilité de Superman pour l’anéantir. Le film s’inspire fortement du comic ‘All-Star Superman’ de Grant Morrison et Frank Quitely, mettant en avant un héros plus humain, confronté à ses propres limites physiques et morales.

L’action se déroule sur une courte période, dans un monde où les super-héros existent depuis des siècles. Superman intervient dans des conflits mondiaux, ce qui suscite la méfiance de l’opinion publique. L’intrigue met également en scène des personnages secondaires comme Krypto, le chien super-héros, et le Justice Gang.

Bande-annonce du film Superman 2025 de James Gunn :

A travers ce film, James Gunn rompt avec les anciennes adaptations de Superman en évitant d’adopter une ‘origin story’. En effet, le long-métrage est proposé ‘ in media res’, soit directement au coeur de l’action, évitant les scènes classiques de la naissance de Superman ou son arrivée à Metropolis…

Ce long-métrage expose un Superman plus lumineux et bienveillant, un héros plus humain et un reboot complet servant de point de départ au nouveau DC Universe avec un casting et un style totalement repensés.

Vous pouvez regarder le nouveau film Superman 2025 d’une durée de 2h10 dès le 09 juillet, dans les salles de cinéma de Tunisie, Pathé Tunis City, Pathé Azur City et Pathé Mall Of Sousse et plusieurs espaces culturels.

S.B.