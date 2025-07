Orientation universitaire 2025 en Tunisie: les facultés de médecine tunisiennes accueilleront 30 % d’étudiants en plus

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a annoncé une augmentation significative de 30 % du nombre d’étudiants affectés aux facultés de médecine tunisiennes dès cette année.

Cette mesure, fruit d’une coordination étroite avec le ministère de la Santé, vise à combler le manque de cadres médicaux, en particulier dans les régions intérieures où la pénurie est la plus marquée.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale du système d’orientation universitaire, destinée à mieux adapter l’offre de formation aux besoins réels du pays. Le ministre a souligné qu’elle répond à une urgence nationale, en misant sur le renforcement du capital humain dans un secteur stratégique pour la Tunisie.

Parallèlement, le ministère travaille aussi à encourager les élèves du secondaire à choisir des filières scientifiques, comme la section mathématique, afin de renforcer le vivier de candidats vers les études médicales et scientifiques.

Concernant la recherche scientifique, le ministre a rappelé que les universités et laboratoires tunisiens continuent de progresser dans les classements grâce à la qualité des publications et à l’engagement des chercheurs. Une stratégie nationale de la recherche a été lancée pour mieux identifier les besoins prioritaires et soutenir les projets portés par les jeunes universités, telles que Gafsa et Jendouba.

Côté vie étudiante, plusieurs réformes ont été mises en œuvre : allongement de la durée d’hébergement dans les foyers universitaires, relèvement du plafond de revenus pour bénéficier des bourses, modernisation de la restauration universitaire grâce à la numérisation, et amélioration de l’accompagnement psychologique et social.

Enfin, le ministre a insisté sur l’importance de la digitalisation, avec le lancement d’un projet national pour suivre le parcours universitaire des étudiants via un cloud numérique, et la mise en place d’un centre de calcul haute performance grâce à un partenariat avec la Chine.

Tekiano avec Tap