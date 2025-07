Festival Carthage 2025 : le concert de Saint-Levant maintenu et déprogrammation de Hélène Ségara

Le programme du Festival Carthage 2025, prévu du 19 juillet au 21 août, a été diffusé sur la page Facebook du festival, mardi 08 juillet.

Quelques heures après cette annonce ‘officielle’, l’affiche dédiée au chanteur Saint-Levant a disparu, et les internautes se sont largement indignés de la présence d’Hélène Ségara dans la programmation…

Le concert de Saint-Servant maintenu

L’affiche annonçant le spectacle du chanteur palestinien Marwan Abdelhamid alias Saint Levant, prévu pour la soirée du mardi 5 août 2025, a été retirée, le jour même, de sa publication sur la page Facebook officielle du Festival International de Carthage.

Aucune explication immédiate n’avait alors été fournie quant aux raisons de ce retrait, suscitant de nombreuses interrogations et commentaires sur les réseaux sociaux.

Yosr Hazgui, chargée de l’information et de la communication au ministère des Affaires Culturelles et auprès du festival, a précisé aux journalistes que ce retrait visait uniquement à ‘apporter des modifications ’ à l’affiche initiale.

“Saint Levant voudrait changer son affiche pour sa propre communication. Dès qu’il nous enverra la nouvelle nous la publierons, sa participation est confirmée”, a-t-elle déclaré.

Effectivement, une nouvelle affiche du spectacle de Saint Levant, différente de celle dévoilée la veille, a été mise en ligne dans l’après-midi sur la page officielle du festival.

Concert d’Hélène Ségara au festival Carthage 2025 : un grand quiproquo?

Quelques heures après l’annonce du programme du festival de Carthage 2025, une grande polémique est lancée sur les réseaux sociaux, concernant la programmation d’un concert de la chanteuse française Hélène Ségara, jugée pro l’état sioniste.

Pour faire taire la polémique, la direction du Festival international de Carthage a informé dans un communiqué publié sur sa page Facebook, qu’il a été décidé de retirer de la programmation le spectacle de Hélène Ségara initialement prévu dans le cadre de la 59e édition du festival.

Hélène Segara assure de son côté n’avoir pas eu pour projet de s’y produire. “J’apprends l’annulation d’un concert que je n’ai jamais signé”, déclare la chanteuse à l’AFP, ajutant qu’aucun concert n’était prévu”.

La prestation avait été annoncée pour le jeudi 31 juillet par les organisateurs. A noter que la chanteuse française Hélène Segara s’est déjà produite dans le cadre du festival de Carthage, il y a 15 ans, lors de la 46ème édition.

La direction du festival réaffirme l’engagement constant de la Tunisie en faveur du peuple palestinien pour la restitution de l’ensemble de ses droits et l’établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Qods.

La direction précise qu’elle a veillé à ce que cette édition comprenne des spectacles en soutien à la Palestine et à son peuple en hommage à leur résistance, à leur résilience et en défense de leur droit à la vie et à la liberté.

Par ailleur, elle exprime sa reconnaissance envers son fidèle public pour son engagement en faveur de la cause palestinienne et son rejet de toute forme de normalisation ce qui fait de la Tunisie et de son peuple une fierté parmi les nations, lit-on encore dans le communiqué.

La conférence de presse du festival de Carthage est prévue pour jeudi 10 juillet 2025. On ne connait pas encore l’identité du directeur de cette 59e édition, néanmoins on espère avoir des explications quant à la stratégie de communication de ce qui est considéré comme le festival international le plus prestigieux de Tunisie.

Tekiano

