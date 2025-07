Galaxy Z Flip7 : le smartphone pliable nouvelle génération révélé lors du Galaxy Unpacked à Brooklyn

Lors du Galaxy Unpacked organisé le 9 juillet 2025 à Brooklyn, Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z Flip7, son nouveau smartphone pliable à clapet. Ce modèle, qui s’inscrit dans la continuité d’une gamme devenue emblématique, entend repousser les limites du design, de l’innovation technologique et de l’expérience utilisateur.

À travers le Z Flip7, Samsung ne se contente pas d’améliorer un concept : il ambitionne de démocratiser le pliable, d’en faire un standard et de réaffirmer son leadership sur un marché en pleine mutation.

Un design repensé pour l’ultra-mobilité

Le Galaxy Z Flip7 se distingue d’abord par son design compact et raffiné. Fermé, il affiche des dimensions de 75,2 x 85,5 x 13,7 mm pour un poids plume de 188 grammes, ce qui en fait l’un des smartphones pliables les plus fins et légers du marché.

La grande nouveauté réside dans son écran externe, baptisé FlexWindow, qui atteint désormais 4,1 pouces avec des bordures ultra-fines de 1,25 mm. Cette dalle AMOLED, la plus grande jamais vue sur un Flip, occupe presque toute la façade et permet d’accéder à de nombreux widgets et notifications sans déplier le téléphone.

L’écran principal, quant à lui, s’étend sur 6,9 pouces en Dynamic AMOLED 2X, offrant une luminosité maximale de 2600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide et éclatante, même en plein soleil.

Le Galaxy Z Flip7 présente des spécificités techniques de pointe

Sous le capot, le Galaxy Z Flip7 embarque le tout nouveau processeur Exynos 2500 gravé en 3 nm, doté de 10 cœurs pour une puissance accrue et une gestion optimisée de l’intelligence artificielle.

Il est épaulé par 12 Go de RAM et propose des options de stockage de 256 ou 512 Go en UFS 4.0, garantissant rapidité et fluidité dans toutes les tâches. Côté autonomie, la batterie de 4300 mAh, compatible avec la charge rapide 25W et la charge sans fil 15W, promet une journée complète d’utilisation intensive.

Le volet photographique n’est pas en reste avec un double module arrière composé d’un capteur principal de 50 MP (grand angle) et d’un ultra-grand angle de 12 MP, accompagné d’une caméra frontale de 10 MP.

Les fonctionnalités vidéo incluent l’enregistrement en 4K jusqu’à 60 fps et le HDR10+ pour des images éclatantes. Le Z Flip7 bénéficie également de la certification IP48, assurant une résistance accrue à l’eau et à la poussière, et propose la connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et NFC pour répondre à tous les usages modernes.

L’expérience utilisateur réinventée

Samsung mise sur une expérience utilisateur enrichie par l’intelligence artificielle et l’ergonomie de son interface One UI 8, basée sur Android 16. Le FlexWindow permet de gérer ses notifications, contrôler sa musique, consulter la météo ou encore répondre à des messages sans ouvrir le téléphone.

Grâce à l’application Good Lock, les utilisateurs les plus avancés peuvent personnaliser davantage l’utilisation de l’écran externe. La charnière, toujours plus robuste, assure une ouverture fluide et une longévité accrue, tandis que le revêtement mat du dos limite les traces de doigts pour un aspect toujours impeccable.

L’ambition de Samsung : démocratiser le pliable et s’imposer comme leader

Au-delà des spécificités techniques, le Galaxy Z Flip7 incarne l’ambition de Samsung de rendre le smartphone pliable accessible à un public plus large.

Face à une concurrence accrue (Motorola, Huawei, Oppo), la marque coréenne cherche à consolider son avance technologique tout en répondant aux attentes d’une clientèle en quête de nouveauté, de praticité et de design.

Samsung veut prouver que le pliable n’est plus un gadget réservé à une élite, mais une solution innovante et durable pour tous. L’intégration poussée de l’IA, la réduction de l’épaisseur, l’agrandissement de l’écran externe et la robustesse accrue témoignent d’une volonté de transformer l’expérience mobile.

Avec ce modèle, Samsung s’engage à offrir sept années de mises à jour majeures Android et de sécurité, gage de pérennité et de confiance pour les utilisateurs professionnels comme particuliers.

Tekiano