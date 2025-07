Galaxy AI : sécurité et personnalisation avec Knox et Personal Data Engine

Le potentiel de l’AI est illimité, mais pour en tirer le meilleur parti, les données fournies par les utilisateurs qui alimentent les expériences personnalisées sont essentielles. L’AI doit vous comprendre, vous, vos préférences et vos habitudes, afin de vous proposer une expérience mobile s’intégrant naturellement à votre quotidien.

Les fonctionnalités intuitives et contextuelles de Galaxy AI donnent vie à ces expériences personnalisées, transformant votre smartphone d’un simple outil en un compagnon intelligent qui anticipe vos besoins et vous propose des suggestions conçues pour rendre votre vie plus productive, plus créative et plus connectée.

Afin d’offrir une expérience entièrement personnalisée, votre appareil doit naturellement avoir accès à certaines données. C’est ce qui permet à l’AI de vous comprendre et d’adapter ses réponses de manière à ce qu’elles soient réellement utiles et adaptées à votre mode de vie.

Pour garantir la protection des données personnelles à l’ère de l’AI, nous innovons sans cesse en matière de protection des données sur votre appareil, afin que rien ne tombe entre de mauvaises mains.

Personnalisation possible grâce à Personal Data Engine

Personal Data Engine (PDE) de Samsung Electronics est un élément clé pour offrir ces expériences hautement personnelles en toute sécurité. Introduit pour la première fois avec la série Galaxy S25, le PDE est le moteur qui se cache derrière certaines des expériences d’AI les plus révolutionnaires de la gamme Galaxy.

Le PDE agit silencieusement en arrière-plan pour apprendre de vos habitudes et de vos préférences, ce qui se traduit par une expérience unique et véritablement personnalisée.

Qu’il s’agisse de Now Brief, qui vous guide tout au long de votre journée grâce à des mises à jour personnalisées, ou de trouver la photo parfaite dans votre galerie grâce à la saisie en langage naturel, Galaxy AI fait en sorte que chaque action assistée par l’AI soit plus fluide.

Vous bénéficiez également de tous les avantages d’une IA entièrement personnalisée, car le PDE traite vos données en toute sécurité sur votre appareil, sans compromettre votre vie privée.

De puissantes avancées avec Knox Enhanced Encrypted Protection

Afin de renforcer davantage la sécurité des expériences Galaxy AI, Samsung a créé Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)– une nouvelle couche de sécurité puissante sur l’appareil qui protège vos données les plus sensibles sans interrompre votre expérience. Développée à l’origine pour le PDE, KEEP protège désormais d’autres fonctionnalités Galaxy AI telles que Smart Suggestions, Now Brief, Samsung Moments et bien d’autres encore, en fonctionnant discrètement en arrière-plan pour garantir la sécurité de chaque application prise en charge.

Considérez votre téléphone comme une maison. Chaque application dispose de sa propre pièce, séparée, mais toutes sous le même toit. Et puis, il y a Secure Folder, qui fonctionne comme une maison d’amis indépendante avec sa propre clé, séparée de la demeure principale.

Ce dossier est idéal pour conserver certaines données encore plus privées, en particulier lorsque vous souhaitez les isoler totalement du reste de votre appareil. Mais à mesure que les fonctionnalités d’AI telles que le PDE commencent à gérer des tâches plus sensibles en temps réel, il existe un besoin croissant de sécurité tout aussi forte, mais plus connectée à votre expérience quotidienne.

C’est là que KEEP entre en jeu. Imaginez que vous transformiez une partie de votre maison en suite privée, toujours sous le même toit, mais avec sa propre entrée sécurisée que vous seul pouvez utiliser.

Celle-ci est plus privée qu’une chambre ordinaire, mais n’est pas complètement séparée comme la maison d’amis. KEEP fonctionne de la même manière : il crée un espace sécurisé et dédié pour des applications individuelles, comme PDE, afin de pouvoir traiter vos données en toute sécurité, sans les envoyer ailleurs ni entraver l’utilisation de votre téléphone.

À mesure que nos expériences mobiles deviennent plus intelligentes, KEEP veille à ce que vos données les plus personnelles restent en sécurité dès leur conception. Associé à des outils tels que Secure Folder, il renforce l’approche multicouche de Samsung en matière de protection des données, offrant aux utilisateurs et aux services le type de sécurité adapté à leurs différents besoins en matière de confidentialité.

Avec la personnalisation croissante de Galaxy AI, des fonctionnalités telles que Personal Data Engine et Knox Enhanced Encrypted Protection établissent une nouvelle norme en matière d’intelligence mobile, dans le cadre de laquelle personnalisation et confidentialité vont de pair.

Au fur et à mesure que ces expériences deviennent plus intelligentes et mieux adaptées à vos besoins, vous pouvez être assuré que vos informations les plus sensibles resteront en sécurité sur votre appareil, exactement là où elles doivent l’être.

