Journées nationales d’information sur l’orientation universitaire 2025 à la Cité des Sciences à Tunis

Les journées nationales d’information sur l’orientation universitaire 2025 auront lieu les 17, 18 et 19 juillet 2025 à la Cité des Sciences à Tunis. Cet événement proposé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique , s’adresse particulièrement aux nouveaux bacheliers et à leurs familles pour les accompagner dans le choix de leur parcours universitaire.

Des conférences pour mieux comprendre les offres de formation

Durant ces journées, plusieurs conférences seront animées autour des offres de formation universitaire, de leurs perspectives académiques et professionnelles, ainsi que des conseils pratiques pour réussir son orientation. Ces présentations permettront aux futurs étudiants de découvrir les différentes filières disponibles et leurs débouchés.

Des témoignages et des conseils pour une orientation réussie

Des témoignages de réussite viendront enrichir le programme, apportant un éclairage concret sur les parcours d’anciens étudiants. Ces récits inspirants seront complétés par des conseils d’experts pour aider chaque participant à faire un choix adapté à ses compétences, à ses centres d’intérêt et à ses ambitions professionnelles.

Un salon pour rencontrer les acteurs de l’enseignement supérieur

Les visiteurs auront l’occasion de parcourir un salon dédié aux universités, aux services universitaires ainsi qu’aux offres de l’enseignement supérieur militaire et de la formation professionnelle. Ce sera le moment idéal pour poser toutes les questions relatives aux formations, aux conditions d’admission et aux opportunités offertes.

Des rencontres personnalisées pour les nouveaux bacheliers

Afin d’accompagner au mieux les nouveaux bacheliers, des rencontres directes seront organisées avec des enseignants universitaires et des conseillers en orientation scolaire et universitaire. Ces échanges permettront d’aider chaque étudiant à faire un choix réfléchi, tenant compte de ses aptitudes, de ses aspirations et de ses perspectives d’emploi.

Le ministère invite tous les nouveaux bacheliers, leurs familles et toute personne intéressée à venir découvrir les filières de formation, poser leurs questions et s’informer sur les services universitaires en Tunisie.

Les journées nationales d’information sur l’orientation universitaire 2025 sont accessibles durant les journées du jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 juillet 2025 de 09H à 14H à la Cité des Sciences de Tunis.

Consultez tous les détails sur l’orientation universitaire en Tunisie en consultant le guide et le site officiel dédié.

