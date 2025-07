City Cars – Kia leader du marché automobile tunisien au 1er semestre 2025

Avec 3 164 unités immatriculées au premier semestre 2025, City Cars, distributeur officiel de la marque Kia en Tunisie, s’impose comme le leader du marché automobile tunisien sur le segment des Véhicules Particuliers avec une part de marché de 14 %.

La marque occupe également la première place sur le marché global des Véhicules Légers, totalisant 3 181 immatriculations et une part de marché de 10,6 %.

Cette performance remarquable témoigne de la dynamique croissante de Kia en Tunisie, portée par le succès de ses modèles phares tels que la Kia Picanto, citadine du segment A au design affirmé et à la technologie accessible, et le Kia Stonic, crossover urbain du segment B, reconnu pour son style audacieux et son excellent rapport qualité-prix.

City Cars confirme ainsi son engagement à proposer des véhicules innovants, fiables et adaptés aux attentes des consommateurs tunisiens, tout en assurant un service après-vente de qualité, soutenu par un réseau de plus de vingt agents agréés couvrant l’ensemble du territoire national.

La gamme Kia se distingue par sa richesse et sa diversité, avec notamment les modèles Sonet, Seltos, Niro Hybride et l’emblématique Kia Sportage, SUV disponible en motorisations essence ou hybride, offrant ainsi un large éventail de choix répondant aux différents besoins des clients.

En parallèle de cette réussite sur les segments thermique et hybride, City Cars poursuit sa stratégie d’électrification du marché avec l’introduction de modèles 100 % électriques. Après le lancement remarqué du Kia EV6, le tout nouveau Kia EV9, SUV 100 % électrique disponible en version 6 ou 7 places, a suscité un fort engouement auprès d’une clientèle sensible à l’innovation électrique.

Pour accompagner cette transition énergétique, City Cars renforce son réseau d’infrastructures de recharge à travers le pays : des bornes ultra-rapides de 60 kW sont déjà opérationnelles au siège d’El Kram et dans les agences certifiées EV de Sfax, Sousse et Monastir, tandis que de nouvelles installations sont prévues prochainement à Gabès, Gafsa et Djerba, contribuant ainsi à améliorer l’accessibilité et le maillage territorial en matière de mobilité électrique.

Cette performance solide, conjuguée à une stratégie ambitieuse d’innovation et d’électromobilité, reflète la volonté de Kia de demeurer un acteur incontournable et le partenaire de mobilité privilégié des Tunisiens, aujourd’hui et pour les années à venir.

Communiqué