La Météo en Tunisie indique que le temps sera partiellement nuageux lundi 14 juillet 2025, avec formation de cellules orageuses dans l’après-midi pouvant entraîner des pluies éparses.

Les températures oscilleront entre 30 et 35°C sur les régions côtières, entre 36 et 40°C à l’intérieur du pays, et pourront atteindre jusqu’à 44°C dans le sud.

Les vents seront généralement faibles à modérés, tandis que la mer restera peu agitée, précise l’INM.