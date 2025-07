Concours 6ème et concours 9ème 2025 : accès aux collèges et lycées pilotes pour les élèves ayant obtenu une moyenne de 14 sur 20 ou plus

Le ministère de l’éducation tunisien annonce que les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 au concours 6ème 2025 et concours 9ème 2025 pourront accéder aux collèges pilotes et lycées pilotes, a annoncé le ministre de l’éducation Noureddine Nouri.

Le ministre de l’éducation Noureddine Nouri a précisé, au cours d’une séance de dialogue tenue lundi 14 juillet 2025 au siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) que cette mesure exceptionnelle vise à consacrer le principe d’égalité des chances et de l’équité dans le secteur éducatif.

Cette décision a été prise par le ministère de l’éducation après avoir étudié la possibilité de baisser le seuil d’admission à 14 sur 20, alors qu’il était initialement fixé à 15 sur 20.

Selon Nouri, cette mesure a été décidée suite à un déséquilibre constaté au niveau du nombre des élèves orientés vers les collèges pilotes par rapport à la capacité d’accueil, alors que le nombre des élèves orientés vers les lycées pilotes, au concours de la 9e année, a dépassé la capacité initiale.

Le ministre a souligné que cette décision a été prise à l’issu de concertations techniques, en tenant compte de la situation sociale et psychologique des élèves n’ayant pas obtenu une moyenne de 15 sur 20 en dépit de leur excellents résultats scolaires.

Il a ajouté que son département oeuvre à promouvoir le rendement scolaire dans les écoles, les collèges et les lycées, afin de l’adapter aux normes pédagogiques et organisationnelles dans tous les établissements éducatifs pilotes.

A cette occasion, le ministre de l’éducation a félicité tous les lauréats, soulignant l’engagement de son département à poursuivre son action en faveur de la promotion de l’école publique en Tunisie.

Tekiano avec TAP