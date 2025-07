Les villes tunisiennes les plus propres du pays en 2025

Les villes d’Ain Jaloula (gouvernorat de Kairouan), Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte), Saned (gouvernorat de Gafsa), Bir Lahmer (gouvernorat de Tataouine) et Lamta (gouvernorat de Monastir) ont été désignées, lundi, comme les villes les plus propres de Tunisie en 2025.

Cette distinction fait suite à un processus d’évaluation rigoureux, mené par des équipes pluridisciplinaires dépêchées par les ministères de l’Intérieur et de l’Équipement. Ces équipes ont réalisé des visites inopinées dans plusieurs municipalités du pays pour évaluer leur performance et leur cadre de vie.

Parmi les critères examinés figuraient le fonctionnement stratégique de l’administration municipale, son interaction avec l’environnement local, l’état général de l’environnement et du cadre de vie, ainsi que les partenariats avec la société civile et les institutions.

L’évaluation a aussi porté sur l’efficacité des programmes de protection de l’environnement, les initiatives d’innovation écologique, l’entretien des espaces verts, des abattoirs, des dépôts municipaux, l’esthétique urbaine et les projets de réhabilitation des façades urbaines.

Les équipes ont également pris en compte les efforts de communication et de sensibilisation, les activités éducatives et culturelles, ainsi que les projets visant à améliorer les infrastructures et les services municipaux.

À cette occasion, Ibtissem Rezgui, secrétaire générale chargée de la gestion des affaires courantes à la municipalité de Ras Jebel, a exprimé, dans une déclaration à l’Agence TAP, sa fierté et sa gratitude pour cette reconnaissance.

Elle a salué le soutien des autorités régionales et locales, ainsi que celui de la société civile et des autres municipalités engagées dans des actions coordonnées pour améliorer l’environnement.

De son côté, Nabil Sendi, secrétaire général chargé de la gestion des affaires municipales de Saned, a mis en avant les efforts inlassables des agents municipaux et la stratégie de gestion mise en place depuis plusieurs années, contribuant ainsi à cette réussite nationale.

Tekiano avec TAP