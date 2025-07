Objectifs environnementaux de 2030 : Progrès accomplis de LG en matière de développement durable

LG Electronics (LG) a publié son rapport sur le développement durable 2024-2025, soulignant les progrès considérables de l’entreprise vers ses objectifs environnementaux 2030, y compris les réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les avancées en matière de circularité des ressources.

Le rapport décrit les vastes efforts déployés par l’entreprise pour intégrer la durabilité dans ses activités, dans le cadre de sa vision d’une vie meilleure pour tous.

En 2024, les émissions Scope 1 (directes) et Scope 2 (indirectes) de LG ont totalisé 910 000 tonnes d’équivalent CO₂ (tCO₂eq), ce qui rapproche l’entreprise de son objectif 2030 de 878 000 tonnes.

L’entreprise s’était précédemment fixée pour objectif de réduire ses émissions de GES de 54,6% (par rapport aux niveaux de 2017) d’ici 2030. La réalisation rapide de cet objectif est due à l’adoption proactive d’équipements à haut rendement énergétique et de technologies de réduction des émissions de carbone dans de nombreux processus de production.

LG fait également des progrès dans la réduction des émissions du champ d’application 3 provenant de l’utilisation des produits grâce à l’application élargie de l’IA et d’autres technologies d’économie d’énergie. En 2024, l’entreprise a réduit les émissions de carbone de ses produits de 19,4% par rapport à 2020.

LG a notamment été le premier fabricant sud-coréen d’appareils électroménagers à voir ses objectifs de réduction des émissions validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Ces objectifs comprennent une réduction de 20% des émissions du champ d’application 3 dans sept catégories de produits clés d’ici 2030 (sur la base de 2020).

Des progrès ont également été réalisés en matière de circulation des ressources. LG a atteint un taux de recyclage des déchets de 97,4% sur ses sites de production mondiaux en 2024, dépassant son objectif de 95% pour 2030.

L’année dernière, l’entreprise a également collecté 532 630 tonnes de produits électroniques usagés sur 91 sites dans 56 pays, ce qui porte son total cumulé depuis 2006 à plus de 5 millions de tonnes. En outre, LG a augmenté la quantité de plastique recyclé utilisé dans ses produits de 36% d’une année sur l’autre.

LG s’engage à améliorer l’accessibilité de ses produits et services. Le kit de confort LG, conçu pour faciliter l’utilisation des appareils électroménagers indépendamment de l’âge, du sexe ou des capacités, comprend désormais 14 produits.

Les caractéristiques d’accessibilité telles que la lecture d’écran et la sortie audio simultanée pour les appareils auditifs et les haut-parleurs sur les téléviseurs LG OLED, ainsi que les kiosques à hauteur réglable et les claviers tactiles, reflètent également cet engagement.

L’entreprise propose aussi des services inclusifs, notamment des programmes de prise en charge des personnes handicapées, des consultations en langue des signes, une assistance aux personnes âgées et des sessions éducatives en magasin sur la sécurité, les technologies de l’information et la culture.

LG continue de renforcer son approche de la gestion responsable grâce à une structure de gouvernance ancrée dans la conformité et l’éthique. Le conseil d’administration de l’entreprise est guidé par des principes d’indépendance, d’expertise et de transparence, tandis que son comité ESG joue un rôle de plus en plus important dans la supervision des initiatives de développement durable.

Dans sa chaîne d’approvisionnement, LG soutient la croissance partagée par le biais d’audits ESG réalisés par des tiers et alignés sur les normes de la Responsible Business Alliance (RBA).

Grâce à ses efforts continus, LG s’est classée dans le « Top 1% » de l’évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global pour la deuxième année consécutive. L’entreprise a également obtenu la note « A » de Morgan Stanley Capital International (MSCI) pendant cinq années consécutives et a été incluse dans l’indice Dow Jones « Best-in-Class World Index » pendant 13 années consécutives.

