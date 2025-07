Mehdi Hmili signe son grand retour avec le film Exil au Festival du film de Locarno

Mehdi Hmili revient sous les projecteurs avec un nouveau long métrage puissant et engagé titré Exil (Ightirab). Après avoir marqué les esprits avec le film STREAMS, le cinéaste tunisien présente en première mondiale le film Exil au prestigieux Festival du film de Locarno qui se déroule dans sa 78ème édition du 6 au 16 août 2025, en Suisse.

Le long-métrage tunisien sera projeté dans le cadre de la section hors compétitive Fuori Concorso (hors concours) du prestigieux festival de cinéma Suisse qui se veut un laboratoire pour le mélange de tous les genres imaginables et de diverses formes de narration.

Le film EXIL se présente bien plus qu’un simple thriller dramatique : c’est l’histoire bouleversante de Mohamed, un ouvrier d’aciérie qui survit à une terrible explosion, mais garde dans le crâne un morceau de métal rouillé, symbole de ses blessures invisibles.

Rejeté par le système et relégué au rang d’agent de sécurité, il se lance dans une quête de vengeance. Ce parcours douloureux va peu à peu dévoiler un complot plus vaste, tandis que son état de santé se dégrade inexorablement.

Devant la caméra, on retrouve des acteurs de grand talent. En tête d’affiche du long métrage de fiction Exil on trouve l’acteur Ghanem Zrelli accompagné de Meriem Ben Mami, Mohamed Ghoulsi, Younes Farhi, Salim Baccar et Mourad Gharsalli.

La photographie est signée Farouk Laridha, le montage est confié à Roshen Al Mizouri et la musique originale est composée par Émilie Legrand.

Ce projet ambitieux est porté par une coproduction internationale réunissant la Tunisie, le Luxembourg, la France, le Qatar et l’Arabie Saoudite. Il est produit par Moufida Fedhila et Yol Film House (Tunisie), aux côtés de Tarantula (Luxembourg) et Volte Film (France).

Pour accompagner ce film vers le public, MAD World se charge des ventes internationales tandis que MAD Distribution assure sa diffusion dans le monde arabe. Le projet a aussi pu voir le jour grâce au soutien d’institutions comme le CNC Tunisie, le CNC France, le Luxembourg Film Fund, l’AFAC, le Doha Film Institute, le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud et La Fabrique Cinéma à Cannes.

EXIL est le troisième long-métrage du réalisateur Tunisien, qui a d’ailleurs déjà séduit les professionnels en remportant quatre prix sur la plateforme CineGouna du Festival du film d’El Gouna.

Mehdi Hmili est diplômé de l’école de cinéma de Paris et a réalisé plusieurs courts métrages sur l’amour et l’exil (X-MOMENT, LI-LA, THE NIGHT OF BADR). Son premier long métrage, Thala mon amour, a voyagé dans de nombreux festivals internationaux et reçu plusieurs récompenses.

Quant à STREAMS, il a été salué à Locarno et a remporté le prix du meilleur réalisateur à Malmö, le prix du meilleur acteur au Festival du Caire et le prix du jury à Calcutta.

Au-delà de ses films, Hmili joue aussi un rôle clé pour faire émerger de nouveaux talents grâce à sa société Yol Film House. Il est également passé par des programmes prestigieux comme Film Independent Global Media Makers et Torino Film Lab, illustrant son ouverture et son engagement pour un cinéma tunisien moderne et international.

Figure majeure de la nouvelle vague tunisienne, Mehdi Hmili a également été membre de jurys, consultant et mentor dans divers festivals à travers l’Europe et le monde arabe, notamment au Amman International Film Festival. Il écrit et développe actuellement son prochain projet « Made in », aussi porté par Tarantula.

Avec EXILE, Mehdi Hmili propose une œuvre humaine, intense et poignante, qui promet de toucher le public et de faire rayonner encore davantage le cinéma tunisien sur la scène mondiale.

