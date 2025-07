Météo en Tunisie : vent fort près des côtes et mer agitée

La Météo en Tunisie se caractérise par un vent fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs, mercredi 16 juillet 2025. Des nuages passagers sur la plupart des régions, deviennent plus denses, l’après-midi, sur les hauteurs ouest du centre avec cellules orageuses locales accompagnées de pluies.

Le vent est de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud. Il devient plus fort l’après-midi, près des côtes est, sous orages et sur le sud où il sera accompagné de tourbillons de sable. La mer est très agitée dans le nord, et moutonneuse puis agitée à localement très agitée sur les côtes est.

Températures maximales comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières du nord et les hauteurs, entre 35 et 41 degrés dans le reste des régions et atteignant 43 degrés dans le sud ouest avec vent de sirocco.