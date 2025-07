Festival Hammamet 2025 : RUST et Alsarah & The Nubatones, fusion électrisante de modernité et d’héritage

Le théâtre antique de Hammamet a récemment vibré au rythme de la musique contemporaine lors d’une soirée qui a émerveillé le public avec une fusion électrisante de modernité et d’héritage grâce au duo RUST et les soudanais Alsarah & The Nubatones, mardi 15 juillet 2025.

Rust, un mélange distingué d’électro et de musique orientale

Le duo RUST, une formation libano-syrienne emblématique, a vu le jour en octobre 2020 et a été cofondé par Petra Hawi, musicienne et chanteuse libanaise et Hany Manja, musicien né à Damas et producteur de musique électronique.

Connu pour leur identité sonore singulière, marquée par des lignes vocales particulières et un mélange distingué d’électro et de musique orientale, RUST a conquis la scène avec une performance à la fois immersive et raffinée.

Sarah Hawi et Hany Manja ont su faire ressortir toute la richesse de leur univers musical à travers des jeux de lumières, la diversité instrumentale et des séquences dansées qui ont captivé l’audience.

En véritable fer de lance de la scène alternative arabe, le duo a brillamment mis en avant la tradition du Tarab revisitée par des éléments électroniques.

Les artistes, visiblement émus, ont partagé leur gratitude quant à l’accueil du public de Hammamet, évoquant le lien humain qui reste au cœur de leur démarche artistique, et rappelant combien la dimension humaine prime dans toute leur aventure musicale.

Alsarah & The Nubatones : l’artiste soudanaise et son groupe envoutent le public

Après une courte pause, l’ambiance de la soirée a été transformée par l’arrivée sur scène d’Alsarah & The Nubatones. L’artiste soudanaise, saluée pour la puissance et la chaleur de sa voix, a envoûté les spectateurs dès les premières notes de son concert. “This is a vibe, welcome to my house, welcome to Sudan ” a scandé l’artiste dès son entrée sur scène.

Alsarah appelle les présents à s’exprimer et de ressentir la musique pleinement et librement, que ce soit en dansant, en chantant ou simplement en vivant l’instant. La setlist de la soirée a mis à l’honneur des morceaux comme « Men Ana », « Salam Nubia » et « Sudani », véritables hymnes à la paix, au rêve d’un monde sans frontières et à la richesse des racines.

Le public a également été transporté par un intermède de oud subtil, qui a révélé toute la poésie de ses textes en arabe et la profondeur de ses compositions. Profondément touchée par la magie du lieu et l’énergie de la ville, Alsarah n’a pas manqué de partager son attachement à Hammamet et l’inspiration que cette expérience lui a offerte.

Les moments forts de Alsarah & The Nubatones en concert au festival international de Hammamet

Thème de l’exil, fil conducteur entre deux univers musicaux

Le thème de l’exil a façonné de nombreux temps forts de la soirée qui a rassemblé RUST et Alsarah & The Nubatones à Hammamet. Petra Hawi et Hany Manja ont évoqué la façon dont l’exil nourrit leur création et influence la mémoire, dans une démarche d’embellissement de la douleur à travers la musique, comme en témoigne leur morceau ‘Diaspora’.

Hany Manja a partagé la persistance du sentiment de crise identitaire lié au déracinement, tandis qu’Alsarah, marquée par trente ans d’éloignement de sa terre d’origine, le Soudan, a livré un témoignage saisissant sur la complexité de la nostalgie et la difficulté à retrouver ses repères lors des retours au pays.

Selon Alsarah, la mémoire de l’exilé peut souvent jouer des tours, renforçant ce sentiment étrange d’appartenance multiple qui traverse l’œuvre de ces artistes. La musique et l’art se transforment ainsi en une sorte de thérapie pour supporter un exil forcé et surtout transmettre au public ce mélange subtil de sentiments qui dégage une beauté saisissante.

S.B.