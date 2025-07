Festival International de Sfax 2025 : Programme du 18 juillet au 19 août au théâtre Sidi Mansour

Le Festival International de Sfax 2025 se déroule dans sa 45ème édition du 18 juillet au 19 août au théâtre d’été de Sidi Mansour. Cette édition est marquée par le retour des spectacles animés par des artistes étrangers à Sfax déclare le directeur du festival Farhat Brik.

L’inauguration du Festival International de Sfax se fera avec avec le spectacle 24 Parfums du musicien Mohamed Ali Kammoun, le vendredi 18 juillet. La clôture aura lieu mardi 19 août avec la star tunisienne Saber Rebai.

Se produira aussi à Sfax, le chanteur Syrien Al Shami, une troupe folklorique de Serbie et le cirque Paparouni. Le public pourra découvrir le spectacle Ragouj et assister au spectacle d’El Ziara et Erkez Hip Hop en plus d’une commémoration du centenaire d’Om Kalthoum avec la libanaise Cindy Latty.

Programme du festival Sfax 2025 :

Les billets du festival de Sfax coûteront entre 5 dinars minimum et 60 dinars maximum, et seront disponibles dans 5 points de vente, chaque personne pouvant acheter jusqu’à cinq billets assure le directeur.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du Festival International de Sfax.

