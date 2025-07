Forum Convergences Tunisie 2025 : Une rencontre pour une gouvernance durable, solidaire et verte

Le Forum Convergences Tunisie 2025 se déroule pour sa 6ème édition du 28 au 29 juillet à la Cité de la Culture de Tunis. Placé sous le thème “Acteurs du changement : vers une gouvernance durable, solidaire et verte”. Cet événement est organisé par ACTED Tunisie, association de solidarité internationale engagée dans la construction d’un avenir plus inclusif.

Depuis sa création en 2018, ce forum s’est imposé comme un espace de réflexion collective, réunissant les décideurs, les experts, les institutions, les ONG et les entreprises pour imaginer ensemble des solutions concrètes aux grands défis sociétaux et environnementaux.

L’édition 2025 mettra l’accent sur des thématiques essentielles comme l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire (ESS) ainsi que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), avec pour objectif de faire émerger des modèles durables pour la Tunisie.

Lors de sa précédente édition en 2023, le Forum Convergences avait rassemblé plus de 700 participants et 40 intervenants autour de 10 sessions thématiques, accompagnées de 15 stands consacrés à des projets innovants.

Le thème retenu était « La durabilité et le bien-être social au cœur du développement », illustrant la volonté des acteurs de faire converger performance économique et justice sociale. Cette dynamique collective vise à construire une Tunisie 3Zéro, fondée sur trois piliers : zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté.

Dans cette logique, le forum représente bien plus qu’un simple événement : il constitue un levier pour faire avancer la transition écologique, renforcer la cohésion sociale et encourager l’innovation responsable.

Les personnes souhaitant assister à cette édition 2025 peuvent s’inscrire via le site officiel de l’événement à l’adresse suivante : https://forumtunisie.convergences.org/page/informations/.

Ce projet est financé par l’Union européenne en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du programme Greenov’i, qui soutient la transition verte du pays. Il bénéficie également de l’appui de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, témoignant de l’engagement de partenaires nationaux et internationaux pour une Tunisie plus résiliente, inclusive et durable.

Tekiano avec TAP