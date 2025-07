Le CNCI lance un appel pour la candidature de la Tunisie à l’Oscar 2026 du meilleur film international

Le CNCI, Centre National du Cinéma et de l’Image, lance un appel à films en vue de présenter la candidature de la Tunisie à l’Oscar 2026 du meilleur film international des 98èmes Academy Awards.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 15 Août 2025 à 13h00, indique un communiqué publié, mercredi 16 juillet, sur la page facebook du CNCI.

Les producteurs dont les films correspondent aux critères définis par l’Académie des Oscars doivent déposer une demande écrite au bureau d’ordre du CNCI à la Cité de la culture à Tunis.

La demande doit être accompagnée des justificatifs confirmant l’éligibilité du film.

Le film représentant la Tunisie aux Oscars dans la catégorie de l’Oscar du meilleur film international est sélectionné par une commission organisée sous l’égide du CNCI.

Chaque année, tous les pays sont invités à déposer le film représentant au mieux leur cinématographie, selon les critères définis par l’Académie des Oscars.

Les candidatures, un film par pays, doivent être soumises à l’Académie au plus tard le mercredi 1er octobre 2025.

L’annonce des présélectionnés aux Oscars aura lieu le mardi 16 décembre 2025 alors que l’annonce des nominations aux Oscars est prévue le jeudi 22 janvier 2026.

Selon la procédure en vigueur, le film sélectionné sera déposé auprès du comité exécutif international. Ce dernier est chargé de choisir tous les films des pays candidats pour l’Oscar du meilleur film international.

Un film étranger définit tout long métrage (de plus de 40 minutes) en une langue dominante étrangère, autre que l’Anglais, qui est produit en dehors des Etats-Unis d’Amérique. La candidature concerne les films de fiction mais aussi d’animation ou documentaires.

Dans un changement de procédure, les membres de l’Académie doivent désormais regarder tous les films nominés dans chaque catégorie pour pouvoir voter lors de la finale des Oscars. Tous les candidats désignés seront également inclus dans le bulletin de vote final.

D’autres modifications importantes des règles d’attribution ont été introduites par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Dans les règles d’éligibilité des films, le langage suivant concernant l’intelligence artificielle générative (IA) a été introduit, comme recommandé par le Conseil des sciences et de la technologie de l’Académie : “En ce qui concerne l’intelligence artificielle générative et les autres outils numériques utilisés dans la réalisation du film, les outils n’aident ni ne nuisent aux chances d’obtenir une nomination. L’Académie et chaque branche jugeront la réalisation, en tenant compte du degré auquel un être humain était au cœur de la création lors du choix du film à récompenser”.

Dans la catégorie des longs métrages internationaux, les critères d’admissibilité concernant le contrôle de la création ont été mis à jour pour inclure les cinéastes ayant le statut de réfugié ou d’asile. “Le pays soumissionnaire doit confirmer que le contrôle créatif du film était en grande partie entre les mains de citoyens, de résidents ou de personnes ayant le statut de réfugié ou d’asile dans le pays soumissionnaire”.

La 98ème cérémonie des Oscars, Oscars 2026, aura lieu à Los Angeles le 15 mars 2026.

Tekiano avec TAP