Ons Jabeur prend un break dans sa carrière sportive

Ons Jabeur annonce dans un post partagé sur ses comptes sur les réseaux sociaux qu’elle prenait un break dans sa carrière sportive. La joueuse de tennis Tunisienne, ancienne n°2 mondiale au classement WTA, a adressé un message à ses fans dans lequel elle exprime son besoin de prendre une pause et du recul pour se mettre en priorité.

Dans ce message publié en langue anglais, Ons Jabeur écrit :

Ces deux dernières années, je me suis donnée beaucoup de mal, j’ai lutté contre les blessures et j’ai relevé de nombreux autres défis. Mais au fond de moi, cela fait longtemps que je ne me suis pas sentie vraiment heureuse sur le court.

Le tennis est un sport magnifique. Mais aujourd’hui, je pense qu’il est temps de prendre du recul et de me donner enfin la priorité : pour respirer, pour guérir et pour redécouvrir la joie de vivre tout simplement.

Merci à tous mes fans pour leur compréhension. Votre soutien et votre amour comptent énormément pour moi. Je les porte toujours avec moi. Même lorsque je serai loin du terrain, je continuerai à rester proche et connectée de différentes manières, et à partager ce voyage avec vous tous”.

Le message de Ons Jabeur adressé à ses fans :

Dans le dernier classement WTA, rappelle-t-on, Ons Jabeur avait perdu 12 places supplémentaires pour se trouver au 71e rang. Elle a été éliminée dès le premier tour, cette année, du tournoi de Wimbledon 2025 où elle avait été finaliste deux années consécutives..

