Livre de Karim Beguir Le Saut Décisif, Construire l’avenir de l’Afrique à l’ère de l’IA : une nouvelle voie est possible

Le livre de Karim Beguir; Le Saut Décisif, Construire l’avenir de l’Afrique à l’ère de l’IA est paru chez AC editions en avril 2025. Cet ouvrage de 100 pages est disponible dans une version anglaise chez Al Kitab intitulée “Leapfrog : Building Africa’s Future in the AI Era”.

Dans son livre, l’entrepreneur Karim Beguir plaide pour une rupture avec les modèles économiques traditionnels, fondés sur l’exploitation des ressources naturelles et la main-d’œuvre bon marché. Il propose une nouvelle voie, portée par l’IA, les énergies renouvelables (notamment solaires) et l’investissement dans l’éducation technologique.

Présent lors du Global AI Summit for Africa en 2025, Karim Beguir a mis en avant un paradoxe : l’Afrique regorge de talents jeunes et d’une richesse de données mais souffre d’un manque criant de capacité de calcul, élément stratégique pour bâtir un écosystème IA performant.

Il souligne que l’investissement massif dans les infrastructures numériques, à l’image de la récente initiative sud-africaine visant à déployer un centre de données équipé de plus de 10 000 GPU, est indispensable pour permettre au continent d’atteindre sa souveraineté numérique et d’exploiter pleinement ses ressources.

Dans la description du libre, Karim Beguir déclare que l’Afrique est à un moment décisif : “Le potentiel est là. Il est temps de construire un avenir basé sur l’innovation, la résilience et l’indépendance technologique.” Une vision audacieuse qui pourrait redessiner la carte économique du continent et lui offrir une place stratégique dans le monde numérique de demain.

Résumé du livre Le Saut Décisif, Construire l’avenir de l’Afrique à l’ère de l’IA : Alors que les superpuissances mondiales se lancent dans une course contre la montre pour maîtriser l’intelligence artificielle, l’Afrique risque de se retrouver à la traîne, enfermée dans des modèles économiques obsolètes axés sur la main d’oeuvre bon marché et les matières premières.

Mais il existe une meilleure voie. Dans ce livre, Karim Beguir, entrepreneur et pionnier de l’IA, révèle comment trois vagues technologiques – l’IA, les énergies renouvelables et la monnaie numérique – peuvent être exploitées pour enclencher la renaissance du continent…

Depuis les agents IA qui surpassent les chercheurs en doctorat, en passant par l’énergie solaire décentralisée, jusqu’à l’apparition d’un nouvel étalon-or numérique, Karim élabore un plan stratégique captivant et orienté vers l’action.

Loin des routines classiques, Le saut décisif est un appel clair aux décideurs politiques, aux entrepreneurs et aux visionnaires pour qu’ils saisissent ce moment historique.

L’avenir est là, et l’Afrique peut encore façonner son propre destin – si elle ose franchir le pas…

Karim Beguir est le cofondateur et PDG de la startup d’intelligence artificielle InstaDeep, lancée en Afrique et acquise par BioNTech en 2023, dans ce qui constitue la plus grande opération de sortie à ce jour dans le secteur des technologies et de l’IA en Afrique, en dehors des États-Unis.

Diplômé de l’École Polytechnique en France et du Courant Institute de New York, Karim aide les entreprises et les dirigeants à comprendre et à exploiter les dernières avancées en intelligence artificielle.

Lauréat du TIME100 Impact Award, il plaide en faveur de l’importance stratégique de l’IA et de l’innovation en deep tech pour les pays en développement, et conseille plusieurs gouvernements, notamment ceux de la France et du Royaume-Uni.

Une séance dédicace est organisée par Fnac Tunisie à la Marsa, qui accueille Karim Beguir pour une rencontre & dédicace exclusive autour de son ouvrage “Le Saut Décisif – Construire l’avenir de l’Afrique à l’ère de l’IA”.

Fnac Tunisie invite le public à échanger avec l’auteur et entrepreneur, véritable success story tunisienne et expert reconnu dans le domaine sur l’intelligence artificielle, l’innovation et le futur du continent africain.

A noter que tous les droits et bénéfices ( auteur et éditeur ) de cet ouvrage seront reversés au Project Tatooine de formation digital et à l’IA.

L’objectif du projet Tatooine sera de former 10 000 jeunes des régions prioritaires ou défavorisées aux technologies numériques, l’Intelligence Artificielle AI, ML, DATA SCIENCE et compétences numériques sur une durée de 3 ans.

Karim Beguir a dévoilé ce projet, lancé avec Yahia Bouhlel, à l’origine de la création de Gomycode (les écoles de formation privés dans le domaine du numérique et coding) en marge de son allocation lors du Tunisia Global Forum, l’évènement de la diaspora tunisienne, organisé en juillet 2024, par l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) et axé sur la mobilisation des talents tunisiens à l’étranger et des écosystèmes d’entreprises et d’innovation pour le développement de la Tunisie.

S.B.