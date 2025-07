Marche pour Gaza : la Tunisie réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne

La Coordination de l’Action Commune pour la Palestine a organisé, dans la soirée du dimanche 20 juillet 2024, une marche de solidarité en faveur du peuple palestinien à Gaza, dénonçant avec vigueur les crimes perpétrés depuis deux ans par l’entité sioniste.

Cette mobilisation a rassemblé un large éventail de militants, étudiants issus de différentes sensibilités politiques, ainsi que des membres de la société civile.

Parmi les participants figuraient également des dizaines de membres de la “Caravane Soumoud’, la caravane de la résistance, composé d’un convoi parti de Tunis vers Gaza le 9 juin 2025, qui a dû interrompre son parcours après avoir atteint l’est de la Libye.

Les manifestants ont scandé des slogans exigeant que l’Assemblée des représentants du peuple adopte sans délai une loi criminalisant toute forme de normalisation avec Israël, et qu’elle condamne officiellement les crimes sionistes.

La marche a parcouru l’avenue de Paris, depuis la place du Passage jusqu’au Théâtre municipal de Tunis, dans une atmosphère marquée par des slogans dénonçant les États-Unis, la France et l’entité sioniste.

Nafti Houla, coordinateur de l’événement, a déclaré à l’Agence TAP que d’autres marches similaires ont eu lieu simultanément dans plusieurs gouvernorats du pays, notamment à Sfax, Bizerte, Nabeul, Sousse et Gabès, confirmant l’ampleur nationale du mouvement de soutien.

Selon lui, ces actions démontrent l’attachement profond du peuple tunisien à la cause palestinienne et son refus des politiques sionistes qui visent à affaiblir et affamer près de deux millions de personnes dans la bande de Gaza, dans l’indifférence quasi totale du monde arabe et de la communauté internationale.

Les initiatives telles que la Caravane de la résistance et les sit-in périodiques devant l’ambassade des États-Unis à Tunis s’inscrivent dans une dynamique de pression internationale croissante pour mettre fin au blocus imposé à Gaza et à l’effusion de sang ayant déjà coûté la vie à des milliers de Palestiniens.

Tekiano avec TAP