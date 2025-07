Trois Tunisiens décorés de l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette

Dans le cadre des décorations du printemps 2025, trois personnalités tunisiennes ont été honorées par le gouvernement japonais en recevant la prestigieuse distinction de l'”Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette”, en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et le Japon.

La cérémonie officielle s’est tenue le 17 juillet 2025 à la Résidence du Japon à Tunis, sous la présidence de Son Excellence l’Ambassadeur OSUGA, représentant Sa Majesté l’Empereur du Japon.

Étaient présents pour cette occasion des membres de l’Association d’Amitié Tunisie-Japon, ainsi que de nombreux représentants des secteurs public et privé engagés dans les relations tuniso-japonaises.

Les récipiendaires tunisiens décorés :

M. Jamel Boujdaria : Ancien Directeur des Affaires asiatiques au Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Boujdaria a été décoré pour son rôle déterminant dans le renforcement des relations diplomatiques et amicales entre le Japon et la Tunisie.

M. Adnene Khouaja : Premier Vice-Président de l’Association d’Amitié Tunisie-Japon, il a été honoré pour sa contribution active à la promotion de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux nations.

Professeur Imed Ben Ammar: Ancien Directeur de l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes, le Professeur Ben Ammar a été récompensé pour son engagement dans le développement de l’enseignement de la langue japonaise en Tunisie et la valorisation du dialogue interculturel.

Créé en 1875, l’Ordre du Soleil Levant est l’une des plus hautes distinctions honorifiques japonaises. Il symbolise les rayons du soleil levant, image forte de lumière, d’espoir et de réussite. En décorant ces personnalités tunisiennes, le Japon rend hommage à une coopération bilatérale profonde, durable et rayonnante dans les domaines culturel, éducatif et diplomatique.

Cette distinction illustre parfaitement l’amitié historique qui unit le peuple tunisien et le peuple japonais, et célèbre les efforts continus de ceux qui œuvrent à rapprocher les cultures et à bâtir des ponts solides entre les nations.

Tekiano avec l’Ambassade du Japon en Tunisie

