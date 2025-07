 Calendrier des vacances scolaires 2025-2026 et jours fériés en Tunisie 

Le calendrier des vacances scolaires 2025-2026 ainsi que les jours fériés en Tunisie a été rendu public par le ministère de l’Éducation Tunisien et le ministère de l’enseignement supérieur qui ont publié officiellement la programmation de l’année scolaire et l’année universitaire 2025-2026.

Ces calendrier indiquent les dates de la rentrée, les vacances scolaires et les jours fériés en Tunisie.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit les dates des vacances scolaires 2025-2026 et jours fériés en Tunisie

– Fête du Mouled ou la naissance du prophète Mohamed sws : vendredi 5 septembre 2025 (variable)

– Fête de l’évacuation : mercredi 15 octobre 2025

– Vacances scolaires du 1er trimestre : du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre 2025

– Fête de la Révolution tunisienne : mercredi 17 décembre 2025

– Vacances d’hiver et du Nouvel An : du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026

– Jour de l’An : jeudi 1er janvier 2026

– Vacances scolaires du 2ème trimestre : du lundi 2 février au dimanche 8 février 2026

– Vacances du printemps : du lundi 16 mars au dimanche 29 mars 2026

– Fête de l’Indépendance : vendredi 20 mars 2026

– Aïd al-Fitr (fin du Ramadan) : vendredi 20 mars 2026 (variable)

– Fête des martyrs : jeudi 9 avril 2026

– Fête du Travail : vendredi 1er mai 2026

– Aïd al-Adha (Fête du Sacrifice) : mercredi 27 mai 2026 (variable)

– Nouvel An de l’Hégire (1er Muharram 1448) : mardi 16 juin 2026 (variable)

– Fête de la république : samedi 25 juillet 2026

– Fête de la femme Tunisienne : jeudi 13 août 2026

Nous partageons avec vous le calendrier de l’année universitaire 2025-2026 avec les dates de la rentrée, la durée des cours, les vacances et les jours fériés dans tous les établissements relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Télécharger (PDF, 408KB)

Les dates des fêtes musulmanes peuvent varier de 1 à 2 jours selon l’observation du croissant lunaire. Le mufti de la république Tunisienne fixe la date exacte des jours fériés correspondants aux fêtes religieuses.

Il est à noter que la rentrée pour les instituts préparatoires d’études d’ingénieur, écoles et instituts de formation d’ingénieur, l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, les facultés de médecine, dentaire, pharmacie, l’École Nationale de Médecine Vétérinaire, et les instituts supérieurs d’études technologiques se fait mardi 2 septembre 2025.

Le rentrée pour les autres établissements d’enseignement supérieur est prévue pour vendredi 12 septembre 2025 et la rentrée scolaire en Tunisie dans les différentes écoles, collèges et lycées se fait le 15 septembre 2025.

