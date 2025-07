Erige Sehiri membre du jury du prix de Venise ‘Luigi De Laurentiis’ du meilleur premier film

Erige Sehiri a été désignée membre du jury du prix de Venise ‘Luigi De Laurentiis’ du meilleur premier film, de la 82ème édition du Festival international du film de Venise, La Mostra de Venise, prévue du 27 août au 6 septembre 2025.

La Biennale di Venezia a annoncé les jurys internationaux des différentes sections compétitives. Dévoilés le vendredi 18 juillet, les jurys internationaux ont été sélectionnés pour Venezia 82, Orizzonti et pour le Prix de Venise « Luigi De Laurentiis » du meilleur premier film.

Présidé par la cinéaste écossaise Charlotte Wells, le jury du prix « Luigi De Laurentiis » comprend également le réalisateur et scénariste italien Silvio Soldini.

Le Jury du Prix de Venise du Premier Film décernera à l’un des premiers longs métrages sélectionnés dans les différentes sections compétitives de la Mostra de Venise (Sélection officielle et Parallèles indépendants et parallèles), le Lion de l’Avenir – Prix de Venise « Luigi De Laurentiis » du Premier Film, avec un prix en espèces de 100 000 dollars offert par Filmauro, à parts égales entre le réalisateur et le producteur.

La réalisatrice et productrice franco-tunisienne Erige Sehiri a débuté sa carrière cinématographique avec “La voie normale” (2018), un documentaire salué par la critique qui met en lumière les luttes quotidiennes des cheminots tunisiens. En 2022, elle écrit, réalise et produit son premier long métrage de fiction, “Sous les figues”, un portrait sensible de la jeunesse rurale.

Son deuxième long-métrage “Promis le ciel” (Promised Sky) était en compétition dans Un Certain Regard, section de la sélection officielle de la 78ème édition du Festival de Cannes (13-24 mai 2025). Cette fiction (92mn) sur le phénomène migratoire qui met en scène trois jeunes femmes ivoiriennes vivant en Tunisie, a fait sa première mondiale à Cannes.

Tekiano avec TAP