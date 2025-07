Météo en Tunisie : temps peu nuageux, températures moins élevées

La Météo en Tunisie affiche un temps peu nuageux, à partiellement couvert l’après-midi du mardi 22 juillet 2025, avec apparition de cellules orageuses sur le nord-ouest et le centre-ouest, selon l’INM.

Le vent est de secteur nord au Nord, de secteur est au centre et au sud et relativement fort près des cotes est et au sud. Il sera accompagné localement de phénomènes de sables en fin de journée, faible à modéré ailleurs. Mer peu agitée à localement moutonneuse.

Les températures maximales seront comprises entre 31 et 36 degrés C sur les côtes est et entre 37 et 42 degrés C ailleurs. Elles seront toujours élevées au sud-ouest et à l’extrême sud où elles varieront entre 43 et 47 degrés C avec apparition de sirocco.