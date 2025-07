Benjemy revisite le patrimoine tunisien avec “SINOUJ – Odyssey” au festival Hammamet 2025

À l’occasion de la 59e édition du Festival International de Hammamet, le public a assisté dans la soirée du lundi 21 juillet 2025, à une performance inédite signée Benjemy, le DJ tunisien de renom. Cet artiste pluridisciplinaire revient à nouveau sur la scène de Hammamet après son concert “Sueurs chaudes” en 2022, avec une création musicale évolutive, SINOUJ.

Benjemy, fort de plus de 15 ans d’expérience musicale, fusionne dans son univers l’électro, la musique populaire et le soufisme. Il puise son inspiration dans les racines arabes pour créer un spectacle vivant, mêlant instruments traditionnels et électroniques dans une composition artistique unique.

La création SINOUJ a vu le jour 4 ans auparavant et ne cesse de muter depuis. Cette version, intitulée “SINOUJ – Odyssey”, marque une nouvelle étape dans ce projet hybride mêlant musique électronique, musique traditionnelle tunisienne et influences soufies.

Entouré d’un orchestre de cordes et de cuivres, et épaulé par au moins sept artistes aux voix puissantes et singulières, Benjemy a offert un spectacle grandiose et complet.

Une fusion musicale audacieuse et universelle

Éclectique et novateur, “SINOUJ” a conquis un public nombreux, aboutissant à un nouveau “sold out” pour le festival. Les styles musicaux se sont entrechoqués et entremêlés avec harmonie, révélant une esthétique raffinée où le Mezwed, les chants populaires et l’électro se fondent dans un langage musical contemporain. Entre transe urbaine et envolées symphoniques, cette performance rend un hommage vibrant à la Tunisie et à sa diversité culturelle.

Conçu pour réhabiliter les rythmes tunisiens tout en les projetant vers l’international, le projet “SINOUJ” vise à valoriser le patrimoine musical tunisien. Pour Benjemy, il ne s’agit pas seulement de revisiter le passé, mais bien de l’inscrire dans le présent et de l’exporter au-delà des frontières. ” La musique tunisienne reste soluble et adaptée à tous les genres. Elle n’est pas figée”, affirme-t-il avec conviction.

Des artistes tunisiens reconnus ont rejoint ce projet ambitieux, notamment Haythem Hadhiri, Ben Souiden, Mohamed Aidi, Boutheina Nabouli, Karama Krifi, Mohamed Said, Rania Bounaoues et Oussama Mhidi. Leurs voix puissantes et leurs univers complémentaires ont enrichi la création et donné naissance à un spectacle vibrant de modernité et d’authenticité.

À travers “SINOUJ – Odyssey”, Benjemy orchestre un hommage à la Tunisie, à ses régions, à sa richesse musicale, avec pour ambition première de rendre la musique traditionnelle accessible à tous. Ce projet, porté par des artistes à la créativité affirmée, offre une lecture nouvelle et inspirée de l’héritage sonore tunisien. Le résultat est un pont entre passé et futur, entre enracinement et ouverture, entre mémoire et innovation.

