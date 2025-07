Biodiversité en Tunisie : partenariat entre l’ATVS et l’Association Kraten pour protéger les écosystèmes de Kerkennah

Une convention de partenariat a été récemment signée entre l’Association Tunisienne de la Vie Sauvage (ATVS) et l’Association Kraten du Développement Durable, de la Culture et du Loisir à Kerkennah (AKDDCL).

Ce partenariat vise à renforcer la coopération scientifique et technique entre les deux associations pour mettre en œuvre des projets conjoints autour de la préservation de la biodiversité en Tunisie dans les zones où leurs interventions se croisent.

Cette collaboration ambitionne de promouvoir les connaissances scientifiques sur la biodiversité tunisienne tout en sensibilisant le grand public à son importance. Elle repose notamment sur l’utilisation de la plateforme “Naturadex Islands“, nouvellement lancée par l’ATVS.

Il s’agit de la première plateforme nationale dédiée à la diffusion des données sur la biodiversité en Tunisie, renforçant ainsi la visibilité et l’accessibilité de l’information environnementale.

Parmi les actions prévues figurent la réhabilitation des tortues marines, la formation continue des membres des deux associations, ainsi que l’appui à l’élaboration de protocoles de biosurveillance terrestre et à la collecte de données.

Ce partenariat s’étend également à la mise en œuvre de projets environnementaux dans la zone de l’Aire marine et côtière protégée des îlots nord de l’archipel de Kerkennah, cogérée par l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) et l’AKDDCL.

Cette convention incarne la volonté commune des deux associations de conjuguer leurs expertises pour mieux comprendre, protéger et valoriser le patrimoine naturel tunisien. Elle marque une étape importante dans la structuration d’une action associative concertée en faveur de la durabilité environnementale à Kerkennah et dans l’ensemble du territoire.

Tekiano avec TAP