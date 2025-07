Météo en Tunisie : températures en hausse

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps partiellement nuageux avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies, jeudi 24 juillet 2024 l’après-midi, sur les régions ouest du Nord et le Centre.

Le vent soufflera du secteur sud faible à modéré, se renforçant l’après midi prés des côtes et au Sud. Il soufflera fort sous orages, avec une vitesse dépassant temporairement 70Km/h sous formes de rafales. Des précipitations concerneront localement les régions Est.

La mer sera peu agitée à moutonneuse. Les températures seront en hausse et les maximales varieront entre 40 et 47 degrés C avec des vents de sirocco, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).