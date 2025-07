Pain en Tunisie : -30 % de sel et + de fibres pour une alimentation plus équilibrée

La Tunisie s’engage dans une réforme de la fabrication du pain visant à réduire de 30 % la teneur en sel tout en augmentant la valeur nutritionnelle du produit de base le plus consommé par les Tunisiens.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre les maladies non transmissibles comme l’hypertension, les maladies cardiaques et le diabète.

Présenté par les ministères de la Santé, de l’Agriculture et du Commerce lors d’une réunion parlementaire, le projet prévoit également de rehausser le taux d’extraction de la farine à partir du blé tendre destiné au pain subventionné, passant de 78 % à 85 %.

Cette modification vise à augmenter la teneur en fibres, minéraux et vitamines du pain, contribuant ainsi à améliorer la digestion et à prévenir l’obésité et les carences alimentaires, notamment chez les enfants.

Une séance de dégustation de prototypes de pain aux fibres, organisée en décembre 2023, a suscité un retour positif de la part des professionnels de la filière boulangère. Cela ouvre la voie à une généralisation progressive de cette nouvelle formule.

Le pain représente actuellement entre 35 et 40 % de l’apport quotidien en sel chez les Tunisiens, selon les chiffres du ministère de la Santé. C’est pourquoi la réduction du sel et la reformulation du pain subventionné sont devenues une priorité de santé publique. Un décret réglementaire est en cours d’élaboration pour encadrer ces changements et les intégrer dans la politique nationale d’alimentation et de soutien.

Pour accompagner cette transition, une campagne de sensibilisation sera lancée afin d’informer les consommateurs sur les bénéfices du pain enrichi en fibres. Les députés ont également appelé à une meilleure répartition régionale des boulangeries et à renforcer le contrôle de l’usage du pain comme aliment pour le bétail.

Tekiano avec TAP