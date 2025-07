Pièce Binomi S+1 de Aziz Jebali au Festival Carthage 2025 : Une comédie satirique alliant rire et réflexion

La pièce de théâtre Binomi S+1, écrite et mise en scène par Aziz Jebali, a marqué la 59ème édition du Festival international de Carthage en 2025. Cette comédie loufoque, portée par un casting étoilé, mêle humour décalé et satire sociale pour offrir un spectacle à la fois divertissant et profond. Le spectacle qui a fait sold out, a été présenté dans la soirée du mardi 22 juillet 2025 devant un théâtre archi-comble.

Une comédie originale portée par un casting talentueux

Aziz Jebali, entouré de ses fidèles acolytes — Abdelhamid Bouchnak, Abdelkarim Bennani, Fatma Sfar, Jihed Cherni, Issam Absi, Issam Ayari, Yassmine Dimassi, Mohamed Saber Oueslati, Mohamed Souissi, Kais Vipa, ainsi que le cheikh Mohamed ben Hamouda, propose une pièce d’une durée dépassant les deux heures et demie.

La pièce de théâtre a su captiver le public, pourtant habitué à vider les gradins à partir de minuit, jusqu’à la dernière minute. Le spectacle a déclenché de nombreux éclats de rire, provoquées par des situations absurdes auxquelles le personnage principal, Hamidou, doit faire face.

Hamidou et ses colocataires hors du commun

Aziz Jebali interprète Hamidou, un styliste-modéliste solitaire cherchant à louer une chambre dans son appartement. Pour trouver des locataires, il fait appel à Kalkha, un ‘samsar’ ou intermédiaire opportuniste et profiteur joué par Mohamed Saber Oueslati, chargé de trouver la perle rare.

L’histoire repose sur les rencontres avec plusieurs colocataires aux profils atypiques, chacun incarnant une facette différente de la société tunisienne. Cette version spéciale Carthage de Binomi, initialement basée sur une série théâtrale en six épisodes présentée sur la scène de l’espace d’art et de création El Teatro, dépeint avec humour et finesse les interactions insolites entre ces personnages.

Une satire sociale riche en thèmes d’actualité

Sous le voile de la comédie, Binomi S+1 aborde avec audace et subtilité des sujets sociaux sensibles tels que la prostitution, la consommation de drogue, les relations entre voisins, le racisme, les disparités régionales, les conflits familiaux, ainsi que la place des intellectuels et influenceurs dans la société tunisienne. La pièce ne se contente pas de faire rire, elle encourage aussi le spectateur à réfléchir sur son regard porté à l’autre.

La pièce de théâtre dont le fil conducteur est l’humour, met le public face à un miroir sans filtres de la société tunisienne. Les personnages qui puisent leurs essences dans ‘monsieur tout le monde’ mettent en avant une panoplie de contradictions, un échantillon de l’hypocrisie sociale.

Les situations quotidiennes ordinaires, parfois insolites, une fois exposées et décortiquées révèlent toutes leurs absurdités et poussent à reconsidérer notre rapport avec ce voisin qu’on ignore ou ce passant qu’on dédaigne.

Une séquence symbolique : le journal télévisé fictif

Aziz Jebali déclare qu’il n’aurait pas pu faire cette pièce sans que la Palestine ne soit mentionnée, et c’est ce qui a été fait à travers l’insertion d’une séquence clé en plein milieu de la pièce; une sorte de faux journal télévisé utilisant un langage inventé, mêlé de borborygmes, des mots qui n’ont pas de sens ,mais livré avec un sérieux déconcertant. Le drapeau palestinien a été fièrement levé rappelant une cause toujours dans le coeur.

Cet intermède symbolique a servi aussi à dénoncer subtilement des problématiques telles que la liberté d’expression, la justice sociale et les injustices carcérales, y compris la controverse autour de la loi 54 et les prisonniers politiques. Cette parenthèse originale enrichit encore plus les propos de la pièce.

Vers une adaptation télévisuelle ou cinématographique de Binomi S+1?

Lors d’une interview, Aziz Jebali a révélé que la pièce Binomi pourrait bientôt faire son entrée sur petit ou grand écran. Un sitcom télévisé est actuellement en préparation, réunissant les personnages principaux ainsi que de nouveaux venus, parmi lesquels d’anciens collaborateurs et invités exceptionnels.

Le futur projet devrait aussi accueillir des acteurs connus comme Aïcha Ben Ahmed, Najla, Zied Jawadi, Hammouda Ben Hussein, Héla Ayed, Bilel Slatnia, Foued Litaïem et Fatma Ben Saïdane, promettant une adaptation aussi insolite et captivante que la pièce originale.

Binomi S+1 d’Aziz Jebali au Festival de Carthage 2025 s’est imposé comme une comédie loufoque incontournable de cet été, alliant divertissement et réflexion sociale profonde. Une œuvre à suivre de près, tant sur scène qu’à l’écran.

Sara Tanit