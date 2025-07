Le film Aïcha de Mehdi Barsaoui remporte le Prix du meilleur long métrage de fiction au Durban International Film Festival 2025

Le film Aïcha du réalisateur tunisien Mehdi Barsaoui s’est distingué en remportant le Prix du meilleur long métrage de fiction lors de la 46ᵉ édition du Durban International Film Festival (DIFF), qui s’est tenue du 17 au 27 juillet 2025 à Durban, en Afrique du Sud.

Cette cérémonie prestigieuse a récompensé un total de huit films à travers différentes catégories, mettant en lumière des œuvres cinématographiques internationales remarquables.

Le DIFF, créé en 1979, est un festival annuel majeur en Afrique australe, reconnu pour son engagement dans la promotion du cinéma indépendant et international.

Les films sélectionnés au festival sont éligibles aux Oscars, notamment dans les catégories du meilleur documentaire et du meilleur court métrage, renforçant ainsi l’importance de cette manifestation dans le circuit cinématographique mondial.

Outre la consécration d’« Aïcha », plusieurs autres prix ont été attribués lors de la cérémonie de clôture à l’instar de cette du meilleur film africain : Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight de la réalisatrice sud-africaine Emneth Davidtz et meilleur documentaire : Of Mud and Blood du réalisateur français Jean-Gabriel Leynaud.

Coproduit en 2023 par la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar, « Aïcha » est une fiction de 123 minutes qui traite du déclic d’une jeune femme, Aya, évoluant dans une vie morne à Tozeur, dans le Sud tunisien. Après être la seule survivante d’un tragique accident, Aya choisit de disparaître et de se reconstruire une nouvelle vie à Tunis.

Le film met en lumière l’interprétation remarquable de Fatma Sfar, accompagnée d’un casting solide comprenant Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed. « Aïcha » est le deuxième long métrage de Mehdi M. Barsaoui, et sa sortie nationale en Tunisie a eu lieu le 22 janvier 2025.

Aïcha a connu une première mondiale remarquée dans la section Orizzonti de la 81ᵉ édition de la Mostra de Venise en 2024, où il a reçu le Prix du Meilleur Film Méditerranéen, décerné par l’Académie des Beaux-Arts de Venise. En outre, le film a remporté le prix SIGNIS du meilleur film au Festival international du Film de Mar del Plata en Argentine (novembre-décembre 2024).

La consécration d’Aïcha au Durban International Film Festival s’inscrit dans une série de victoires internationales en 2025, notamment les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du public lors du 7ᵉ Festival du Film Arabe de Zurich (avril 2025), ainsi que le prix du meilleur film au 5ᵉ Festival du Film Arabe d’Al Qods (juillet 2025).

Lire aussi: