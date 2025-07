Arabic Canadian Book Fair : la Tunisie invitée, Abou El Kacem Chebbi à l’honneur

La Tunisie a été choisie pays invité d’honneur de la Journée inaugurale du Salon arabo-canadien du Livre (Arabic Canadian Book Fair) qui se déroulera dans sa quatrième édition les 25 et 26 avril 2026, à Mississauga, en Ontario (Canada).

Les Emirats arabes Unis seront à l’honneur lors de la deuxième journée de cette édition ayant pour slogan “Notre culture notre pont”.

L’affiche de cette édition avance une image du grand poète tunisien disparu Abou El Kacem Chebbi en plus des drapeaux des deux pays invités d’honneur, la Tunisie et les Emirats Arabes Unis.

Chaque année, deux pays sont à l’honneur dans le cadre du Salon arabo-canadien du Livre, a fait savoir l’éditrice et écrivaine Riham Taima, fondatrice et directrice exécutive de ce rendez-vous littéraire arabe au Canada lancé en 2023.

Dans une déclaration à la TAP, Taima a souligné que des démarches sont en cours avec “les autorités culturelles et artistiques des deux pays invités d’honneur en vue de préparer une programmation littéraire et artistique digne de leurs richesses littéraires et culturelles respectives”.

La directrice exécutive a présenté ce Salon du livre arabo-Canadien dont l’objectif est de diffuser la culture arabe ai Canada et à mettre en valeur les œuvres des auteurs arabes d’expression arabe, anglaise et française.

Chaque année, le salon se tient dans tout le Canada, à raison d’un salon par province, a fait savoir sa directrice exécutive, ajoutant que les préparatifs en prévision du Salon se déroulent tout au long de l’année.

Les équipes travaillent au salon se chargent de la coordination avec les maisons d’édition du Monde arabe et du développement du réseautage entre les écrivains arabes de la diaspora.

Tekiano avec TAP