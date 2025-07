Championnats d’Afrique de Karaté 2025 : 6 médailles pour la Tunisie dont 2 en or pour Wafa Mahjoub et Mohamed Ayat

Dans le cadre des Championnats d’Afrique de Karaté 2025, qui se sont déroulés dans la capitale nigériane, Abuja, du 22 au 27 juillet, la sélection tunisienne de karaté (seniors hommes et dames) a remporté six médailles (2 en or, 1 en argent et 3 en bronze).

Les médailles d’or ont été obtenues par Wafa Mahjoub dans la catégorie des moins de 61 kg, après sa victoire en finale contre l’Égyptienne Norsine Ali sur un score de 7-6, et par Mohamed Ayat dans la catégorie des moins de 60 kg, qui a battu en finale l’Égyptien Ali Zied El Gharib sur un score de 2-1.

La médaille d’argent est revenue à Israa Betaïeb dans la catégorie des 68 kg, après sa défaite en finale face à l’Égyptienne Mona Shaabane sur un score de 1-4.

Les médailles de bronze ont été décernées à Rayane Ghazouani dans la catégorie des moins de 84 kg, Ahmed Rayane Tlili dans la catégorie des moins de 75 kg, et Tasnim Sayed dans la catégorie des moins de 68 kg.

Tekiano avec TAP