L’ATUGE et WATT, organisateurs de Tunisia Global Forum, lancent une tournée Diaspora Regional Networking

L’ATUGE et WATT (World Alliance of Tunisian Talents), organisateurs de Tunisia Global Forum, lancent une tournée, Diaspora Regional Networking (DRN), qui englobe 7 villes de la Tunisie durant les mois de juillet et d’août 2025, dans le cadre du mois de la Diaspora.

Un succès remarquable à Tunis du Tunisia Global Forum (TGF), organisé par l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE), membre de la World Alliance of Tunisian Talents (WATT), a été constaté lors de sa 2e édition, qui a battu des records.

Plus de 2 500 participants ont participé au TGF, dont 600 chefs d’entreprises, cadres dirigeants et universitaires de haut niveau venus de 33 pays, représentant ainsi 99% de la diaspora tunisienne, et a rassemblé plus de 150 entreprises, startups et institutions.

Sous le thème “Connecting our talents, Connecting to the future”, le forum a réaffirmé le rôle crucial des talents tunisiens dans le développement du pays.

L’événement a été rehaussé par la présence de M. Fethi Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale, et des keynotes inspirants de MM. Hazem Ben Gacem (BlueFive Capital) et Karim Beguir (InstaDeep).

Avec plus de 100 intervenants à travers 6 conférences et plus de 35 talks, les discussions ont porté sur l’investissement, l’attractivité des régions et les leviers pour le retour des talents, s’appuyant sur la présentation d’une étude inédite sur le sujet, financée par le programme THAMM de l’OFII.

Les talks ont mis en lumière un écosystème tunisien dynamique, avec la participation d’acteurs clés de la finance (Smart Capital, …), de l’innovation (Flat6Labs) et d’organisations internationales (GIZ, SwissContact, OIM, etc.), couvrant des secteurs stratégiques.

La dynamique du Tunisia Global Forum ne s’arrête pas à Tunis. Grâce au programme Diaspora Regional Networking (DRN), une initiative clé portée par l’ATUGE et l’alliance WATT, les échanges et les opportunités se déploient au cœur des régions tunisiennes.

Cette tournée exceptionnelle vise à connecter les talents de la diaspora directement avec les écosystèmes locaux pour catalyser le développement régional tout au long du Mois de la Diaspora.

Calendrier des Rencontres Régionales DRN – Été 2025

Lundi 28 Juillet à Sfax : 17:00, Hôtel Concorde

Vendredi 1er Août à Siliana : 10:00, Gouvernorat de Siliana

Mardi 5 Août à Hammamet : 18:30, Hammamet Valley

Jeudi 7 Août à Sousse : 10:00, Novation City

Vendredi 8 Août au Kef : 10:00, Centre Elife

Mardi 12 Août à Djerba : 18:30, Centre Elife

Jeudi 14 Août à Béja : 10:00, Centre Elife

Ces rencontres régionales constituent une opportunité unique pour les entrepreneurs, les porteurs de projets et les talents locaux d’échanger directement avec les membres de la diaspora, de nouer des partenariats stratégiques et de contribuer activement à la croissance de leur région.

L’ATUGE et ses partenaires invitent tous les acteurs économiques et sociaux à se joindre à cette initiative pour construire ensemble l’avenir de la Tunisie. Pour plus d’informations, et s’inscrire, consultez la page facebook de l’ATUGE.

