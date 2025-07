Météo en Tunisie : vent fort, mer très agitée

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps peu nuageux sur la plupart des régions. Le vent soufflera de secteur nord au Nord et au Centre et de secteur est au Sud fort à relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions.

Le vent se renforcera l’après-midi au Sud où sa vitesse dépassera temporairement 60 Km/h sous forme de rafales avec des tourbillons locaux de sable, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera houleuse à très agitée dans le Nord et très agitée dans le reste des régions. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 36 degrés C au Nord, au Centre et au Sud-est, aux alentours de 27 degrés C et entre 37 et 41 degrés C dans le reste des régions.