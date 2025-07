Décès de l’acteur égyptien Lotfy Labib

L’acteur égyptien Lotfy Labib est décédé mercredi 30 juillet 2025, après une longue lutte contre la maladie, à l’âge de 77 ans. Le défunt a joué dans plus de 100 films et participé à plus de 30 œuvres dramatiques. Il a retrouvé Adel Imam dans des séries telles que Les Fantômes d’Adly Allam et Le Propriétaire du bonheur, entre autres.

Connu pour rôles humoristiques, Lotfy Labib jouit d’un long parcours dans le cinéma et la télévision. Il a collaboré avec de grandes stars comme Mai Ezz El-Din, Hassan Hosni, Mohamed Saad, Ahmed Mekki et bien d’autres, les soutenant lors de leurs premiers grands rôles.

Lotfy Labib a également publié plusieurs ouvrages, destinés aux enfants ou à un public plus large. Parmi ses travaux notables figure le scénario de La Compagnie 26, comprenant des détails vécus au cours de ses 6 ans de service en tant que soldat dans l’armée égyptienne.

La dernière participation de Lotfy Labib dans un film au cinéma s’est faite dans la comédie “Ana We Ibn Khalty” sorti en 2024 avec Sayed Ragab, Bayoumi Fouad, Hanadi Mehanna, Mimi Gamal, Sara Abdel Rahman, Israa Rekha, et du chanteur Ali Louka. Paix à son âme.

