La chercheuse Emna Harigua remporte le prix de la meilleure recherche scientifique féminine de l’année 2025, selon le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Ce prix est décerné par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

La chercheuse tunisienne, maître assistante au Laboratoire d’Épidémiologie Moléculaire et de Pathologie Expérimentale de l’Institut Pasteur de Tunis a remporté ce prix grâce à sa réussite dans la réalisation d’une plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la recherche de traitements contre les agents pathogènes.

Dr Emna Harigua est bioinformaticienne et data scientist, avec un profil pluridisciplinaire. Elle détient un Diplôme National d’Ingénieur en “Chimie Analytique et Instrumentation”, et d’un Master de recherche en “Traitement de l’information et Complexité du Vivant” de l’ENIT, lit-on sur le site de la CST.

La scientifique a défendu son Doctorat en Bioinformatique, spécialisé en Modélisation Moléculaire à l’Institut Pasteur de Paris (France), en 2016. Depuis 2018, ses travaux de recherche se sont orientés vers l’intégration des approches d’intelligence artificielle à la découverte de médicaments et au diagnostic médical parmi d’autres applications en recherches biomédicales.

Elle est actuellement chercheur à l’Institut Pasteur de Tunis, où elle dirige une équipe développant des approches innovantes qui combinent bioinformatique et l’intelligence artificielle pour la recherche thérapeutique.

Grâce à ces approches, elle a identifié de nouveaux candidats médicaments contre les parasites Leishmania, actuellement en phase d’investigation préclinique.

Par ailleurs, elle a fondé la startup AI4HD, qui développe des outils d’aide au diagnostic basés sur l’intelligence artificielle accessibles et utiles aux professionnels de santé et aux cliniciens, lit-on encore.

Dr. Harigua est lauréate de plusieurs prix et distinctions, notamment la bourse internationale UNESCO-L’ORÉAL Pour les Femmes et la Science (2012) et les bourses de la société ASTMH. Elle a levé plusieurs financements compétitifs (USAID, EU-H2020, AAS) pour soutenir ses recherches..

En vertu de cette distinction, la chercheuse a obtenu un financement de 15 mille dinars du budget du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Le prix de la meilleure recherche scientifique féminine est attribué chaque année à une chercheuse de nationalité tunisienne à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la femme (le 13 août).

Tekiano