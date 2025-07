Météo en Tunisie : mer agitée, températures stationnaires

La Météo en Tunisie se caractérise par une mer agitée et des températures stationnaires en ce mercredi 30 juillet 2025. Des nuages passagers sont remarqués sur la plupart des régions, devenant plus denses l’après-midi aux hauteurs ouest du centre.

Le vent est de secteur nord ouest au nord et au centre et de secteur est au sud relativement fort, à localement fort près des côtes, au sud et aux hauteurs, et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est très agitée au nord et agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales varieront entre 28° et 32° au nord, aux hauteurs et aux régions côtières et entre 33° et 38° dans le reste des régions, , selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).