La Nuit des Étoiles 2025 à la Cité des Sciences à Tunis : immersion entre ciel et savoir

La Nuit des Étoiles 2025 se tiendra dans une 22ème édition, le vendredi 1er août 2025 à partir de 20h, dans les espaces extérieurs de la Cité des Sciences à Tunis. Cette soirée estivale, aussi attendue qu’inspirante, promet une expérience unique à la croisée de l’art et de la science, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous les publics.

Professionnels, curieux et passionnés d’astronomie y trouveront un moment de découverte, de contemplation et de dialogue entre science et culture.

À l’heure où l’humanité s’apprête à retourner sur la Lune et où les mystères du ciel profond sont de plus en plus accessibles, cette nuit magique permettra au grand public de se reconnecter à l’univers à travers une programmation riche, souligne la CST.

Des télescopes motorisés seront mis à disposition pour observer la Lune, la majestueuse planète Saturne et les constellations emblématiques du triangle d’été telles que la Lyre, le Cygne et l’Aigle. L’objectif est clair : vulgariser l’astronomie, stimuler la curiosité et célébrer l’innovation scientifique.

Le programme de la Nuit des Étoiles 2025 se déploie sur plusieurs espaces emblématiques de la Cité des Sciences :

– Sur la scène du site archéologique Abou Fehr

Des conférences de haut niveau seront proposées avec la participation de chercheuses et chercheurs de renommée internationale:

• Quand la lumière devient clé : la révolution quantique depuis Abou Dhabi par la physicienne Dr Sana Amairi-Pyka, spécialiste des communications quantiques spatiales.

• De la conception à la fin de vie d’un satellite : comment gérer les débris spatiaux par Ing. Sadok Abbaki, ingénieur de recherche au CNRS, collaborant avec le CNES et la NASA.

Un défilé d’images issues du télescope spatial James Webb (JWST) offrira une plongée spectaculaire dans l’univers.

Un quizz spécial viendra pimenter la soirée avec des cadeaux à la clé pour les plus érudits.

Des spectacles artistiques viendront enrichir l’atmosphère : théâtre scientifique autour du système solaire, interludes musicaux de saxophone et de Qanûn, spectacle son et lumière.

– Sur la place de la Noria

Le public pourra vivre l’émerveillement de l’observation céleste grâce aux télescopes qui révéleront Saturne, souvent perçue comme la star de la soirée.

Une session immersive de tourisme stellaire guidera les visiteurs à travers les constellations et les secrets du ciel profond et des interventions scientifiques parallèles viendront approfondir les thématiques liées à l’astronomie et à l’exploration spatiale.

Dans la Cour d’Honneur

Des stands d’animation animés par les équipes de la CST et ses partenaires offriront une approche interactive et ludique de la science.

Le contenu est adapté à tous les âges avec un objectif de vulgarisation pour apprendre en s’amusant. Les billets de la Nuit des Étoiles 2025 à Tunis sont vendus au prix de 5DT à la CST.

Tekiano