La ville de Kerkouane au cœur du 4ème art avec la pièce “La Dame de Kerkoine” au festival Hammamet

La ville antique de Kerkouane, enfouie sous les cendres de l’oubli, reprend vie grâce à une œuvre théâtrale remarquable intitulée “La Dame de Kerkoine” mise en scène de Wajdi Gaidi et Houssem Sahli présentée lors de la 59e édition du Festival international de Hammamet.

La pièce de théâtre a captivé un large public passionné d’art dramatique et d’histoire, en offrant une plongée spectaculaire dans un chapitre majeur de la civilisation punique.

Kerkouane, un Joyau Historique du Cap Bon

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Kerkouane est une cité phénicienne située dans la délégation de Hammam El Ghezaz, gouvernorat de Nabeul. Jamais reconstruite après sa destruction en 256 avant J.-C., elle demeure un témoignage intact du génie architectural et de la richesse économique, politique et religieuse de Carthage.

Le spectacle s’inspire précisément de l’offensive romaine menée par les consuls Lucius Manlius Vulso Longus et Marcus Atilius Regulus, moment charnière qui a conduit à la chute de la ville.

Une mise en scène audacieuse, la langue phénicienne à l’honneur

Les metteurs en scène Wajdi El Gaïdi et Houssem Sahli ont imaginé une narration hybride mêlant théâtre, chant et chorégraphie, enrichie par une scénographie numérique immersive. Grâce à des arrière-plans animés et une lumière étudiée, le public est transporté visuellement entre périodes de paix et scènes de guerre.

L’usage de la langue phénicienne, traduite en temps réel, confère au spectacle une dimension pédagogique rare dans le théâtre arabe. La pièce se déroule presque entièrement en langue punique ancienne -évidemment méconnue- du public, accompagnée d’un surtitre utile voire indispensable à la compréhension de la pièce. Un surtitrage en deux langues : en anglais et en arabe est mis en marche.

L’écriture de la pièce a vu le jour grâce à Amine Khammassi, qui a puisé dans d’autres références littéraires comme “Salammbô” de Gustave Flaubert. Le projet a inclus les jeunes de Nabeul et des régions qui se sont engagés tout le long de la création de la pièce.

La Dame de Kerkoine : une voix féminine porteuse de mémoire, plus de 40 artistes sur scène

La trame se situe vers l’an 256 av. J.-C, pendant la première guerre romano-carthaginoise et plus précisément au moment de l’assaut destructeur de l’armée romaine sous le commandement des consuls Lucius Manlius Vulso Longus et Marcus Atilius Regulus.

Le personnage central, inspiré d’un sarcophage antique découvert dans les années 1970, symbolise une mémoire féminine longtemps oubliée. La comédienne Meriem Laaridh incarne avec force et émotion cette figure emblématique de la femme punique, mêlant poésie et gravité. Son rôle illustre à la fois la résistance, la trahison et la fragilité des sentiments dans un contexte de guerre et de déclin.

Plus de quarante artistes du gouvernorat de Nabeul participent à cette production ambitieuse, mêlant acteurs, chanteurs et danseurs. Le scénario, coécrit par les chercheurs Khaoula Ben Nour, Chadia Troudi et Amin Khammassi, intègre une intrigue sentimentale qui fait écho aux tensions sociales et politiques de l’époque, tout en évitant l’idéalisation de l’amour.

Les costumes, minutieusement reconstitués selon les données historiques, illustrent la diversité sociale et culturelle de la ville : uniformes militaires, robes sacerdotales, tenues marchandes et parures féminines traduisent l’atmosphère et le statut des personnages.

Une Lecture profonde de l’histoire punique

La scénographie de la pièce a mis en lumière l’architecture urbaine punique, soulignant le lien entre esthétique et fonctionnalité, et rappelant l’importance stratégique de la ville du cap bon en tant que port commercial.

Durant 1h20, les spectateurs du festival Hammamet ont pu admirer des tableaux de danse, des prestations théâtrales inédites et un mapping -qui raconte quelques aspects de la cité antique de Kerkouane.

La pièce de théâtre La Dame de Kerkoine ne s’est pas contenté de raconter une bataille ; elle interroge les enjeux économiques et géopolitiques qui ont opposé Carthage à Rome.

Mots-clés SEO : Kerkouane, théâtre tunisien, La Dame de Kerkouane, théâtre historique, Festival international de Hammamet, civilisation punique, patrimoine UNESCO, spectacle immersif, histoire carthaginoise, théâtre arabe, drame historique, culture tunisienne.

Tekiano avec FIH