L’OIM Tunisie réalise des progrès significatifs dans le programme de retour volontaire et réintégration au premier semestre 2025

Plus de 5 000 migrants ont été assistés dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l’OIM Tunisie au cours de la première partie de l’année 2025.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie fait état d’avancées significatives de son programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR) durant la première partie de l’année 2025.

Au 30 juillet 2025, l’OIM a appuyé le retour volontaire de 5336 migrants vers leurs pays d’origine.

Les retours volontaires réalisés ont concerné 25 pays, via 12 vols charters et 201 vols commerciaux. Cette flexibilité opérationnelle a permis de répondre efficacement aux besoins individuels et aux exigences logistiques.

En coordination avec les autorités consulaires et les bureaux de l’OIM dans les pays d’origine, les migrants ont bénéficié d’un appui pour l’obtention de documents de voyage, d’un accompagnement durant le transit, ainsi que d’une assistance à la réintégration une fois de retour.

Celle-ci comprend un appui socio économique, un accompagnement psychosocial et des orientations vers des services communautaires, afin de favoriser une réintégration durable.

La coopération continue entre l’OIM, les autorités tunisiennes concernées et les autres acteurs nationaux joue un rôle essentiel dans la facilitation des retours dans de bonnes conditions, contribuant à une gouvernance migratoire efficace et collaborative.

« La hausse constante des retours volontaires et de l’assistance à la réintégration reflète la confiance que les migrants placent dans l’OIM Tunisie, ainsi que la solidité de nos partenariats avec les parties prenantes nationales et internationales.

Nous restons pleinement engagés à garantir que chaque retour soit sûr, digne et adapté aux besoins des migrants de retour », a déclaré Mme Nawal BARKAT, Coordinatrice principale à la protection à l’OIM Tunisie.

Ces résultats témoignent de la pertinence croissante du retour volontaire et de la réintégration dans le cadre d’une approche humaine et fondée sur les droits en matière de gestion des migrations. L’OIM Tunisie réaffirme son engagement à renforcer des options de retour sûres et dignes, conformément aux normes internationales et aux priorités nationales.

« Je rêvais d’une vie meilleure à l’étranger, mais la réalité était loin de ce que j’avais imaginé. Après de nombreuses difficultés, j’ai compris que rentrer en Guinée avec le soutien de l’OIM n’était pas un échec, mais un nouveau départ. Choisir le retour volontaire a été la décision la plus raisonnable pour moi », a confié Djibril Sidibé, retourné volontairement en Guinée le 24 avril 2025.

Ces progrès ont été rendus possibles grâce au soutien généreux des gouvernements de l’Union européenne, de l’Italie, du Royaume-Uni, du Royaume des Pays-Bas, de la France, de l’Autriche, de la Suisse et de la République tchèque, dont les contributions continues ont permis de renforcer et de pérenniser le programme AVRR en Tunisie.

