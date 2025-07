Météo en Tunisie : vent fort près des côtes, températures en hausse

La Météo en Tunisie affiche des températures en légère hausse, jeudi 31 juillet 2025 et un un ciel dégagé à peu nuageux, sur la plupart des régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales varieront entre 29 et 34°C sur le nord, les régions côtières et les hauteurs, et entre 35 et 39°C ailleurs.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud ; relativement fort près des côtes nord et dans le sud, faible à modéré ailleurs.

Mer très agitée à houleuse au nord, agitée à peu agitée sur les autres côtes.