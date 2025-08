LG s’engage pour une chaîne d’approvisionnement automobile plus durable et conforme aux normes environnementales

LG renforce son engagement en faveur du développement durable en soutenant activement les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs dans l’adaptation aux nouvelles réglementations environnementales mondiales.

L’entreprise place la conformité écologique au cœur de sa stratégie industrielle pour accompagner la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Grâce à sa plateforme numérique dédiée, le Vehicle Solution Material Data System (VSMDS), LG optimise la gestion des données relatives aux matériaux utilisés dans les composants automobiles.

Cette solution permet d’anticiper des exigences réglementaires de plus en plus strictes, comme l’interdiction prochaine des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) prévue par l’Union européenne. Elle offre aussi aux partenaires de LG des outils concrets pour mesurer et réduire leur impact environnemental.

Depuis 2022, LG multiplie les initiatives de sensibilisation et de formation auprès de ses fournisseurs. Plus de 300 participants ont déjà bénéficié de programmes ciblés sur la conformité internationale, illustrant la volonté de l’entreprise de construire une chaîne d’approvisionnement alignée avec les standards écologiques les plus exigeants.

En parallèle, LG développe des projets de recherche et développement autour du suivi des émissions de carbone, en partenariat avec le Korea Institute of Industrial Technology (KITECH).

Ces efforts continus ont valu à LG une reconnaissance officielle : l’entreprise a été désignée “Entreprise leader 2025 en conformité environnementale” et s’est vue décerner le Prix du ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie.

À travers ces engagements, LG confirme son rôle moteur dans l’édification d’un écosystème automobile plus vert et dans l’accompagnement de la filière vers un avenir de la mobilité durable.

Tekiano avec communiqué