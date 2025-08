Lotfi Bouchnak au festival Hammamet : Tarab et musique populaire avec l’icône de la musique arabe

Lotfi Bouchnak, l’icône de la musique tunisienne et arabe et Tunisienne, s’est emparée de la scène de l’amphithéâtre de la ville de Hammamet, pour un rendez-vous incontournable presque annuel avec son large public.

Le monument du Tarab qu’on ne présente plus, s’est donné à cœur joie pour un live des plus inoubliables dans la nuit du 31 juillet 2025 au festival Hammamet.

Le maître de la musique arabe classique, Lotfi Bouchnak, vêtu d’habits traditionnels sobres et authentiques, a fait vibré l’amphithéâtre avec sa voix raisonnante et son Oud, entouré de ses musiciens hors pair. La magie a vite opéré, toujours fidèle à lui-même, à son empreinte et son univers.

Le concert qui s’est étalé durant 2 h s’est ouvert par une introduction musicale avant de plonger le public dans une sélection de ses chansons les plus emblématiques.

Parmi elles, “Habaytek ou Tamannaytek” et “Ana Hbayt ou Thabbayt”, reprises en chœur par le public. Il a également interprété des titres patriotiques et romantiques tels que “Ahna El Joud”, “Kol Ma Fik Habibi” et “Ya Saknat El Fouq”.

Environ 16 chansons ont conquis le public présent. Le virtuose, assis, manie tout un univers musical dans l’enceinte de ce lieu magique. Une musique qui épouse totalement l’endroit ensorcelant.

La soirée s’est conclue sur “Ya Nawar El Louz”, chanson phare de la série Nouba – Ocheg El Denya, réalisée par son fils Abdelhamid Bouchnak, puis par “Ya Lella Winek”, hommage vibrant à la femme tunisienne, à ses valeurs et à son rôle dans la société.

Le concert a brillé par sa diversité musicale, alternant entre tarab classique et musique populaire, avec une mise en scène sobre mais expressive.

Lors d’un échange avec la presse, Lotfi Bouchnak a insisté sur l’importance de proposer un contenu varié, mêlant anciennes compositions et nouveautés, afin de toucher un public intergénérationnel et de répondre à la diversité des goûts.

Au-delà de sa virtuosité musicale, Lotfi Bouchnak est reconnu pour son engagement en faveur des causes humanitaires, en particulier la cause palestinienne.

À travers ses chansons et ses prises de parole, il n’a jamais cessé d’exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien, faisant de son art un moyen de résistance, de dénonciation et de plaidoyer.

Tekiano avec FIH