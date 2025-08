Ahmed Jaouadi champion du monde à nouveau à Singapour dans la catégorie 1500 m NL (vidéo)

Ahmed Jaouadi est champion du monde à nouveau à Singapour, cette fois-ci dans la catégorie 1500 m NL. Le nageur tunisien a remporté la médaille d’or du 1500 m nage libre, en gagnant la finale en 14:34.41, dimanche 03 aout 2025, à l’occasion des Championnats du monde des sports aquatiques 2025, World Aquatics à Singapour.

Ahmed Jaouadi (20 ans) a devancé au classement l’Allemand Sven Schwarz ((14:35.69) et l’Américain, recordman du monde Bobby Finke (14:36.60). C’est la deuxième médaille d’or remportée par le nageur lors de ces mondiaux après celle décrochée mercredi au 800 m NL (7:36.88).

Le Tunisien domine ces spécialités et se positionne avec les stars de ces championnats du monde à Singapour, à l’instar du roumain David Popovici, le chinois Qin Haiyang ou encore le français Leon Marchand.

Celui qui a commencé sa carrière à l’Avenir sportif de La Marsa, poursuit ses études et sa carrière de nageur en France à Grenoble puis à Martigues. Il est entraîné depuis 2023 par l’entraineur Philippe Lucas, l’ancien coach emblématique de Laure Manaudou.

“Je visais le record du monde, à la fin j’étais un peu déçu mais c’est très encourageant et ça fait plaisir de gagner un titre mondial. En plus deux en une semaine ! Ça fait du bien pour moi et pour Philippe (Lucas). Il sait très bien tout le chemin que j’ai fait.

C’est le début, je n’ai que 20 ans et je pense que ça va m’aider à apprendre“, a déclaré Ahmed Jaouadi en direct après sa victoire à France Télévisions.

Vidéo du deuxième exploit de Ahmed Jaouadi en moins d’une semaine aux World Aquatics à Singapour :

Le site des jeux olympiques qualifie la course de Jaouadi de “course parfaite”. “À une seconde de la tête après les 400 premiers mètres en cinquième position, il était d’abord à la lutte avec quatre autres nageurs pour la victoire dont Finke et Schwarz.” lit-on encore.

Le champion tunisien avait remporté la médaille d’or du 1500 m NL et de bronze du 800 m NL, lors des Championnats du monde en petit bassin à Budapest en 2024.

Après les nageurs tunisiens champions du monde Oussama Mellouli ( 2009 et 2013) et Ahmed Hafanoui (2023), Ahmed Jaouadi, a tout juste 20 ans, crée l’exploit et affirme tout le potentiel des athlètes tunisiens qui évoluent dans plusieurs catégories de sports individuels.

Tekiano